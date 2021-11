Gustavo Quinteros: “El campeonato está desvirtuado... puede que el campeón no sea el mejor”

Gustavo Quinteros rompió el silencio después de los contagios de Covid-19 que afectaron a Colo Colo, declarando al equipo con múltiples contactos estrechos y obligándolo a jugar con juveniles frente a Audax Italiano. Hoy, con un partido menos, el equipo perdió los cinco puntos de ventaja que tenía sobre Universidad Católica y hoy marcha segundo.

El DT no se guardó nada sobre la situación. “Por supuesto que estamos con un poco de angustia, porque no pudimos competir con nuestro plantel profesional otra vez. En ese caso, nos parece injusto porque no hubo justicia deportiva. Cuando se va a definir un torneo y tú tienes una temporada de trabajo de esfuerzo, de concentraciones, de partidos, de viajes y un montón de cosas llega un momento en que sientes que eres perjudicado por no poder jugar con todo el plantel o con chicos; sientes un poco de bronca, que no hay justicia. Pero eso queda atrás y hay que pensar en los cinco partidos que quedan, que son cinco finales”, expresó.

En ese contexto, el estratega cree que se perdió el sentido del Torneo con este tipo de determinaciones: “Es un campeonato que no es natural, que está desvirtuado. Puede suceder que el campeón sea un equipo que tenga suerte con los contactos estrechos y no tal vez el mejor equipo. Ahí se desvirtúa, no solo en la parte alta, sino que en la parte baja también, porque puedes tener algún contagio. Y si tuviste la suerte de no tener contactos, está todo bien; pero si te meten más de 100 o 20, ¿cómo haces? Yo creo que no se deberían haber jugado esos partidos, donde hay mucha ventaja deportiva, porque tanto arriba como abajo se pueden sacar ventajas donde no debería haber. Sería fantástico que no hubiera esas injusticias para nadie; para los de arriba o los de abajo”.

Al ser consultado sobre alguna eventual responsabildad del equipo en esta situación, el exseleccionador de Bolivia y Ecuador contestó: “Castigo, ¿por qué? Colo Colo no es el equipo que tuvo más contagios en el año, hay otros equipos que tuvieron mucho más, pero sí Colo Colo fue el equipo que exageradamente fue el que más contactos estrechos tuvo. Tuvimos que cumplir dos partidos con juveniles, el último con chicos de 16 años. No es un castigo, porque no nos sentimos culpables de haber producido esto. Esto está en la sociedad. Hay dos o tres equipos que tienen contagios, pero oh, sorpresa no tienen contactos estrechos”.

“Yo, sinceramente, no entiendo por qué tantos contactos estrechos. La gente que entiende eso tiene que responder”, agregó.

En lo futbolístico, el DT podrá recuperar a varios de los jugadores que estaban en cuarentena por los contactos estrechos y el grupo cumplió entrenamientos por Zoom mientras se encontraba en la etapa de confinamiento. Desde el miércoles varios pudieron hacer fútbol y esa será la base que enfrente a Wandererers este sábado, a las 18.00, en el Estadio Monumental.