Vuelco total en Wanderers: Jorge Garcés desplaza a Moisés Villarroel y se queda con la banca

“Sí, es cierto. Jorge Garcés será nuestro técnico hasta diciembre de 2022″. Con esa frase dicha a El Depotivo, el presidente de Wanderers -Reinaldo Sánchez- confirma el vuelco total que sufrió la banca caturra en la jornada de este lunes.

Todo comenzaba con la desvinculación de Emiliano Astorga de la institución y continuaba con el anuncio de Moisés Villarroel para ocupar la vacante y el inicio de lo que ellos llamaron la “operación Retorno”. Pero durante la tarde, y tras una reunión del ídolo porteño con la dirigencia de la entidad, la noticia no llegaba a concretarse.

“Villarroel no quiso aceptar las condiciones y firmamos a Garcés”, insiste Sánchez y le da un remezón impensado a una de las instituciones más queridas del fútbol chileno. ¿Cuáles eran los términos que rechazó Villarroel? Se habla de no poner más a un jugador emblemático de este plantel, para que así su contrato no se renovara automaticamente por la cantidad de minutos jugados.

Sin embargo, el máximo dirigente asevera que “siempre dije que si no teníamos opción de permanecer en Primera, íbamos a jugar con los jóvenes. Y con el triunfo de Huachipato ya es imposible mantener la categoría, por lo que hay que jugar con los valores jóvenes para potenciarlos y parece que los más antiguos le pusieron la máquina a Villarroel y no aceptaron”.

Por lo mismo y concluida la relación que sólo duró tres horas, comenzó la búsqueda de un reemplazante y fue Sánchez quien llamó a Garcés. “La condición es que los jóvenes sean protagonistas de este equipo y que el próximo año tengamos un plantel que sea capaz de pelear el retorno y para eso traeremos a Jorge Garcés, quien firmará un contrato que durará hasta diciembre del próximo año”, detalla el empresario.

Cabe recordar que Jorge Garcés encabezó la campaña más gloriosa de Wanderers, donde Villarroel fue pilar fundamental, cuando dieron la vuelta olímpica en el año 2001 y consiguieron así su único titulo profesional en Primera División en este milenio. Las otras conquistas fueron en 1958 y 1968.