Lorenzo Reyes explota tras graves acusaciones de “hacerle la cama” a Jaime García en Ñublense

La salida de Jaime García sigue dando vuelta en Ñublense. Este martes, el estratega se despidió entre lágrimas de los fanáticos del cuadro chillanejo. “Gracias por ese apoyo incondicional. El club creció, va creciendo y quiero que llegue lo más alto posible, porque me gusta el club, me gusta la institución. Apoyen a los muchachos, lo van a necesitar más que nunca”, dijo el histórico DT de los Diablos Rojos.

El DT no quiso entrar en polémicas por los motivos que gatillaron su salida. “Me voy agradecido de los dirigentes pasados y los que están ahora. A mí el club me encanta, me gusta y les deseo lo mejor del mundo para que sean lo más grande y más lindo para Chillán. Me voy con un sentimiento muy lindo de agradecimiento. Me va a costar, pero esto es parte de la vida, es así. Tengo puras sensaciones de paz y cosas lindas, de compartir todo lo que pasó”, añade.

Más allá de la cautela que guarda el estratega, los motivos de su partida se han ido revelando durante las últimas horas. Según publica La Discusión de Chillán, una fuerte pelea entre Lorenzo Reyes y Manuel Rivera, que ocurrió en una práctica de la semana pasada, provocó la salida del técnico chileno. “Diferencias con la dirigencia, sumado a su discusión con el presidente Sergio Gioino el día jueves en la práctica abierta del Nelson Oyarzún, tras una pelea entre Lorenzo Reyes y Manuel Rivera, habría gatillado la desvinculación del técnico más exitoso del equipo en 107 años de historia”, asegura el medio.

En Instagram, Lorenzo Reyes tomó la palabra. El jugador se defiende de los hinchas que lo acusan de haberle “hecho la cama” a Jaime García. “Soy una persona que trato de hablar siempre en la cancha. Nunca he sido bueno para hablar con la prensa o por redes sociales. Odio las polémicas y muchas veces no hablo para no agrandar más las cosas. Pero paren la h...”, comenzó diciendo.

Luego, encaró al periodista que hizo circular la información. “¿Tienes algún problema personal conmigo? Si es así háblame por privado y lo arreglamos los dos, pero cómo se te ocurre hablar algo tan fuerte como que yo le hice la cama al profe Jaime. ¿Estudiaste cinco años para inventar cosas?”, disparó.

“¿Hacerle la cama es tener que pincharme casi todo este año porque tenía pubalgia? ¿Hacerle la cama es pincharme la rodilla en los últimos partidos para no sentir dolor y cuando se me acababa el efecto estar dos días con más dolor aún? ¿Hacerle la cama es jugar desgarrado?”, complementó.

Por lo mismo, el propio Jaime García pidió a los fanáticos que terminaran con la hostilidad a varios jugadores del plantel. “No quiero nada malo, que le pase al club y menos a nadie, tírenlo para arriba como siempre, como yo estuve. Me voy muy feliz de esta institución linda, hermosa. Me despido a toda esa gente linda, hermosa, que conocí, decirles que me hicieron sentir el mejor técnico del mundo”, dijo.

Jaime García arribó a la banca de Ñublense en el 2019, cuando formaban parte de la Primera B. En la temporada 2020, se quedó con el título de la categoría (el segundo de su historia en esa división) y obtuvo el retorno a Primera.

Ya en la máxima categoría, las alegrías y el buen fútbol continuaron: en 2021 se metieron en la parte alta de la tabla y clasificaron a la Copa Sudamericana 2022, en la vuelta del equipo a los certámenes internacionales, los que no disputaban desde 2008.