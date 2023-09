“Lo miro y me da risa; mi mamá me dice ‘habló de tu hermana’”: las historias detrás de la inmortal arenga de Luis Bonini a Humberto Suazo en el estadio Centenario

El estadio Centenario de Montevideo no ha podido ser un lugar agradable para Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja no ha podido registrar triunfos en el recinto deportivo, pero sí ha sido testigo de momentos imborrables para la escuadra nacional.

Uno de ellos se dio el 18 de noviembre de 2007 bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. Claro que en ese entonces, el preparador físico de la escuadra nacional, Luis María Bonini terminó pasando a la memoria colectiva.

Hay dos grandes momentos del duelo que terminó igualado 2-2. El primero fue la igualdad conseguida con los Goles de Marcelo Salas en uno de sus últimos duelos vistiendo la camiseta nacional, incluyendo un gran gol de cabeza.

Por otro lado, la inolvidable arenga que Bonini le dedicó a Humberto Suazo cuando estaban por ingresar al gramado. “Chupete, la c... de tu hermana. Vamos Carajo. Te quiero ver. Te quiero ver, papá”, le señaló de forma efusiva el transandino al ahora goleador de San Luis de Quillota.

“Yo quiero mucho a Chupete, porque él me dio mucho cariño. Debo reconocer que jamás supe que la cámara estaba ahí, me enteré a los días de que me habían grabado. Sabíamos que para ese partido la llave muestra era Humberto porque los dos centrales de ellos eran lentos. Él es un 9 clásico de área que también sabe jugar y se tirar atrás, por eso necesitábamos que arrastrara marcas para que entrara Marcelo Salas”, reconoció Bonini tiempo después en el programa La última palabra de Fox Sports Chile.

“Hay veces en las que uno se sale de las normas y los códigos y usa recursos no convencionales para producir un cambio en el jugador. Eso sucedió con esa arenga. Me salió, como se le puede salir a todo el mundo tantas cosas, pero nunca pensé que lo que dije iba a provocar el revuelo que causó”, añadió a continuación.

Impacto total en Suazo

En 2020, el goleador Humberto Suazo tuvo la oportunidad para referirse a este hecho en el programa Pelota Parada de en ese entonces el CDF. “Hasta el día de hoy lo miro y me da risa. Salgo como mirando pal lado, hasta mis hijos me dicen ´chupete y la concha de tu hermana’. No hay día que no nos reíamos. Mi mamá siempre me dice, habló de tu hermana”, recordó.

Sobre esos años, Chupete reconoció que “la etapa 2008 a 2012 fue la etapa más bonita que viví en el sentido de goles, de estar en la selección”.

Y en parte eso fue obra de Marcelo Bielsa, quien le entregó la oportunidad de entrar en la nómina definitiva para Sudáfrica 2010 a pesar de haber sufrido una lesión en los días previos.

“La primera reacción fue cuando me fui a hacer los exámenes y no paraba de llorar. Tantos esfuerzos para salir goleador, ir al Mundial y lesionarme tres días antes de viajar. Y Bielsa me dijo: ‘no te preocupes hijo, igual voy a llevarte. No me importa que te critiquen, porque te has ganado tu lugar’”, confesó.

“Yo pensé que no iba a jugar en el Mundial y me llevé la sorpresa que pude jugar desde el segundo partido. Siempre estaré agradecido de poder haberme llevado y confiar en mí”, completó Suazo en la ocasión.

Otro de los que estaba presente es Jorge Contador. El ex director de la ANFP repasa la situación que marcó el proceso. “Fue algo espontáneo, que ocurrió sin que nadie lo esperara. Bonini tenía esas arengas que sorprendían y levantaban a los jugadores. Siempre destacó por eso y por el gran trabajo que realizaba”, dice el actual presidente de Coquimbo Unido, quien ese día estaba presente en el Centenario.

Ahora, bajo la conducción de Eduardo Berizzo, la Roja se prepara para intentar comenzar de la mejor manera el proceso de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de 2026.

En el estadio Centenario los sobrevivientes de la Generación Dorada tendrán la oportunidad de reencontrarse con Marcelo Bielsa, quien ahora está a cargo de la Celeste.

El duelo entre Uruguay y Chile está programado para este viernes 8 de septiembre a partir de las 20.00 horas de Chile.