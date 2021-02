Los nombres propios de un plantel histórico

Ariel Holan no es amigo de las sustituciones. Si una alineación funciona la repite hasta el cansancio. Si en un partido los jugadores lo están haciendo bien no los reemplaza aunque el cansancio apremie. Esto le impidió ver que jugadores como Gonzalo Tapia y Clemente Montes, además de Carlos Salomón, podían convertirse en alternativa. Amante del juego colectivo y ofensivo, Holan no transa la salida limpia desde el propio cambio. Tampoco el 4-3-3 que fue la tónica en la UC este año. Obsesivo, histérico y extremadamente táctico, Holan logró superar períodos futbolísticos extremadamente preocupantes que le permiten celebrar en estos momentos un histórico tricampeonato.

Matías Dituro - Arquero Edad 33 Partidos Jugados 33 Titular 33 Goles -34 Tarjetas Rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Un arquero ganapartidos. Dituro ha sido durante todo el año sinónimo de seguridad. Un pilar para el título. Salvó al cuadro cruzado en los peores momentos, aquellos en los que el tricampeonato estaba en riesgo. No ha parado de maravillar con sus impresionantes tapadas, muchas de ellas casi inverosímiles. La filosofía de Ariel Holan lo obligó a jugar con los pies y pese a algunos errores al comienzo del torneo, el argentino terminó dominando esta faceta a tal punto que varios goles nacieron desde sus pies. Realizó tapadas de campeonato —como aquella frente a Pablo Aránguiz en el Superclásico— que le permiten a Católica celebrar en estos momentos.

Válber Huerta - Defensa Edad 27 Partidos Jugados 32 Titular 32 Goles 1 Tarjetas Rojas 0

Foto: Agencia Uno.

El bastión de la defensa. Beckenvalber. Alcanzó su peak como jugador bajo el mando de Holan. Excelente en la marca, clarísimo en la salida, e incluso sacó a relucir su habilidad con la zurda. Asistió y se involucró en ataque como ningún otro defensor. Considerado por muchos como el mejor defensa del campeonato, Huerta llamó la atención por sus pocos errores. Su único gol de fue de cabeza en el 5-3 de Católica a Antofagasta, en la Fecha 20.

Ignacio Saavedra - Volante Edad 22 Partidos jugados 31 Titular 30 Goles 0 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

El equilibrio del equipo. Suerte para Universidad Católica que solo estuvo fuera tres partidos, ya que cada en cada ausencia el equipo se resintió. Se ha convertido en el jugador más importante del proyecto deportivo que Cruzados ha erigido por su edad, por su talento y por su madurez para jugar. Un volante central con una capacidad que no se veía hace años, con gran entendimiento y visión de lo que es el fútbol. Técnico, táctico, con un impresionante despliegue; juega como si tuviera años de experiencia. Un jugador irreemplazable. No tiene gol, pero su función va más allá: le dio equilibrio a un equipo cuya faceta ofensiva dejaba peligrosos espacios en la defensa. Él siempre estuvo ahí: recuperando, marcando. Un pilar fundamental en el esquema de Holan y un pilar fundamental para el tricampeonato.

Luciano Aued - Volante Edad 33 Partidos jugados 31 Titular 29 Goles 10 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Carácter y liderazgo. Tuvo una muy buena primera parte de año. Antes de que se suspendiera el torneo por la pandemia, Luciano Aued brilló: convirtió seis goles y dios cuatro asistencias en las primeras diez fechas. Luego, una lesión melló enormemente su rendimiento. Pese a esto, su capacidad de liderazgo y su fuerte carácter nunca disminuyeron. Continuó siendo pieza clave en los clásicos y es el mentor futbolístico de Ignacio Saavedra, con quien se complementa muy bien. Ha sido criticado por la hinchada en el último tiempo debido a su bajón futbolístico, pero su entrega y amor por la camiseta cruzada, así como también el cansancio debido a un calendario único en la historia, son innegables.

Fernando Zampedri - Delantero Edad 32 Partidos jugados 31 Titular 29 Goles 19 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

El goleador que la UC añoraba hace tiempo. Poco se puede decir de Fernando Zampedri que no se haya dicho antes. Sus 19 goles, el 30% de los convertidos por la UC, hablan por sí solos. Las dudas lo envolvieron en un principio debido al tiempo que pasó sin jugar por una agresiva lesión en el tobillo. No obstante, el delantero, a punta de goles importantes, se encargó de disiparlas. Otorgó carácter y peligro a una delantera que desde la época de Nicolás Castillo no era temida por los rivales. Molestoso con los defensores rivales y con los mismos árbitros, Zampedri es el ariete que los cruzados habían deseado hace años.

Diego Valencia - Delantero Edad 21 Partidos jugados 29 Titular 9 Goles 4 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Respondió cuando se le necesitó. No debe ser fácil para Diego Valencia ser suplente. Como cualquier joven, sus deseos de ser titular deben ser inmensos. Sin embargo, posibilidades para jugar no le faltaron y en general respondió bien. Convirtió goles importantísimos como el 3-2 frente a O’Higgins en San Carlos de Apoquindo, o el 0-1 frente a Deportes Iquique. Fue sacrificado y cambiado de posiciones en incontables partidos y siempre entregó lo mejor de sí para no defraudar al equipo. Comenzó bien el torneo, pero tras la reanudación su rendimiento bajó considerablemente: su fuerza y rapidez disminuyeron y, en muchas ocasiones, que estuviera sobre el campo no se justificaba. Dio vuelta la situación en el momento preciso: en este último pasaje del campeonato ha sabido ser un aporte, otra pieza clave en la consecución del título.

Raimundo Rebolledo - Defensa Edad 23 Partidos jugados 28 Titular 24 Goles 0 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Un crecimiento inédito. El Raimundo Rebolledo de 2019 no se compara al que finaliza el campeonato. Con Holan su rendimiento subió enormemente, lo cual tiene aún más valor puesto que gran parte del torneo jugó por la banda izquierda, con perfil cambiado. Pese a su juventud se ha transformado en un valor importante para todo el equipo en cuanto a lo anímico; tanto así que ha portado la jineta en varios partidos.

Gastón Lezcano - Delantero Edad 34 Partidos jugados 25 Titular 24 Goles 3 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Tan clave como infravalorado. El aporte de Gastón Lezcano ha sido invaluable para la UC. El triángulo que formaba con José Pedro Fuenzalida y César Pinares creó el mejor fútbol del torneo, por lejos. Imparables. Tras la salida del volante y el cambio posicional del Chapa, el brillo de Lezcano se opacó, pero no por mucho. Su impresionante condición física se volvió en un dolor de cabeza para los rivales y en un descanso para sus compañeros, quienes en el Gato encontraron un compañero que nunca le hizo el quite a la labor defensiva. Fue el que más penales provocó en favor de la UC. Su ausencia por una lesión se notó de inmediato en el funcionamiento del equipo; por lo mismo, su regreso tuvo el mismo efecto. Resistido por muchos hinchas, Lezcano se encargó de acallar todas las dudas esforzándose, corriendo y sacrificándose por el equipo

Diego Buonanotte - Volante Edad 32 Partidos jugados 23 Titular 12 Goles 0 Tarjetas rojas 2

Foto: Agencia Uno.

El mejor suplente. Pese a no ser titular en la mayoría de los partidos, Diego Buonanotte se las arregló para transformarse en el máximo asistidor de la UC, con ocho tantos. Tanto su rapidez como fuerza ya no son las mismas de antes, pero su amor por la camiseta no han disminuido en lo más mínimo. Aguantó no jugar durante varios partidos, pero siempre que fue necesitado, el Enano respondió.

Edson Puch - Delantero Edad 34 Partidos jugados 24 Titular 22 Goles 5 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Un peligro constante por la izquierda. Edson Puch tuvo un muy buen torneo, sobre todo en la primera mitad. Desde el principio se entendió bien con Zampedri. Desequilibrante y rápido por la izquierda; dentro del área tiene la ventaja de ser un buen definidor. Provocó muchos penales. Su despliegue físico bajó dado el cansancio y la carga de partidos, lo cual se materializó en varias lesiones. Y el equipo lo sintió mucho. La banda izquierda, tras su ausencia, nunca volvió a ser la misma. Demostró su compromiso con la institución en el partido con Deportes La Serena: casi sin entrenar, recién recuperado de un desgarro de cuatro centímetros, Puch aceptó ser titular y jugó un partidazo.

Alfonso Parot - Defensa Edad 31 Partidos jugados 22 Titular 17 Goles 0 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Cumplió, pero no brilló. No fue el mejor campeonato de Alfonso Parot, uno de los jugadores más veteranos del plantel. Fue suplente de Raimundo Rebolledo en la primera parte del Torneo. Tuvo un bajo desempeño considerando lo bien que terminó el campeonato pasado. En la recta final del campeonato cometió errores que le terminaron costando el puesto con Juan Cornejo. De cualquier forma, un incansable corredor que nunca bajó los brazos cuando le tocó defender.

José Pedro Fuenzalida - Defensa Edad 35 Partidos jugados 21 Titular 20 Goles 4 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

El eterno capitán. El jugador completo. Tan inteligente como capaz. Puede jugar en cualquier posición y siempre lo hará bien. Cuando jugaba de lateral adoptada la faceta de otro extremo y se turnaba con Lezcano en quien desarrollaba la jugada. Cuando le tocó ser extremo era un peligro constante para el cuadro rival. Su influencia en el equipo es invaluable. Defiende, ataca y convierte goles. Otra pieza fundamental en el tricampeonato de Universidad Católica.

Marcelino Núñez - Defensa Edad 20 Partidos Jugados 19 Titular 9 Goles 2 Tarjetas Rojas 0

Si no fuera por las lesiones, Marcelino estaría dando mucho más de que hablar. Fue titular en muchos partidos tras la partida de César Pinares, ya que Ariel Holan vio en él su reemplazo natural. Y es que los elogios del argentino para el joven volante son conocidos. Se dio a conocer este año tras la salida de César Fuentes y Carlos Lobos. Cruzados apostó por él y el envite dio réditos: tiene grandes aptitudes, con gran despliegue y técnica, además de un excelente remate de larga distancia. Es criterioso y tiene el gol que Saavedra no posee. Debe mejorar la parte física puesto que se lesiona mucho y también debe mejorar la fuerza cuando tiene el balón. Marcó su primer gol profesional ante Huachipato, en la segunda rueda. Comprometido, puesto que Holan en varias oportunidades lo utilizó de lateral.

Juan Cornejo - Defensa Edad 30 Partidos jugados 16 Titular 11 Goles 1 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Al final se robó la película. Juan Cornejo comenzó como suplente y terminó de titular, incluso marcando goles de tiro libre. Ante la irregularidad de Alfonso Parot, el ex Audax Italiano convenció a Holan de que podía entregarle defensa y ataque a una banda mermada. Tuvo actuaciones y momentos destacados, como el centro a Fernando Zampedri ante Unión Española.

César Munder - Delantero Edad 21 Partidos jugados 15 Titular 4 Goles 2 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

De más a menos... mucho menos. César Munder debe ser de lo más bajo dentro del plantel tricampeón. Hace años que se espera su explosión y esta todavía no sucede. Desde que apareció con Beñat San José en 2018, hasta el momento no ha sido lo que se esperaba. Tiene rapidez, no así técnica con la pelota. Ni antes ni después de la pandemia terminó de convencer a Holan. Con la aparición de Clemente Montes y Gonzalo Tapia, una cesión no le vendría mal. Más allá de ese centro a Valencia en la victoria frente a O’Higgins, y un golazo ante Huachipato, el cubano nacionalizado chileno no tuvo gran influencia en la obtención del título.

César Pinares - Volante Edad 29 Partidos jugados 13 Titular 10 Goles 4 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

La nostalgia hecha futbolista. Todos los hinchas de la UC piensan en César Pinares. No hay ninguno que no lo extrañe, que no lo eche de menos. Se fue a Brasil y Católica siguió siendo un buen equipo; la diferencia es que con Pinares era fantástico. El mejor jugador de los cruzados hasta su venta. No es un futbolista que convierta un gol por partido, pero su desequilibrio ayudó a que las defensas se abrieran en favor de Zampedri. Tras un inicio de torneo dudoso, terminó imponiéndose y se transformó en un jugador preponderante. Lo más probable es que antes de su partida nadie haya dimensionado su importancia.

Germán Lanaro - Defensa Edad 34 Partidos jugados 12 Titular 11 Goles 0 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

La veteranía que necesitaba la defensa. Germán Lanaro fue clave en el funcionamiento defensivo y dentro del camarín. Duro en la marca, ayudó mucho en la salida y en el juego aéreo. Quizás no brilló como en 2019, pero cada vez que no estuvo el equipo se resintió. Su lesión coincidió con el bajón en rendimiento: tras su salida la UC no volvió a tener solidez defensiva.

Gonzalo Tapia - Delantero Edad 18 Partidos jugados 10 Titular 7 Goles 1 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Un juvenil que promete. Una de las grandes revelaciones del Torneo Nacional. Forzada, eso sí, por las lesiones. De la patrulla juvenil, Tapia es quien más promete y el que más mostró. Tiene personalidad, pegada y atrevimiento. Hambre. Le falta empaparse del roce del juego puesto que en varias ocasiones cayó demasiado fácil o simplemente simuló. Un excelente proyecto tanto para Católica como para la Selección.

Clemente Montes - Delantero Edad 19 Partidos jugados 8 Titular 1 Goles 1 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Rapidez al por mayor. Otro de los jugadores que debido a las circunstancias de Católica en la recta final debió aparecer. Demostró talento y capacidad. Tiene una gran velocidad que hace presagiar que cuando aumente su confianza y su físico será un gran extremo. Domina ambos perfiles y es imparable cuando gana línea de fondo. Al igual que Tapia, fue otro juvenil al que le tocó enfrentar un momento complejo tras las lesiones, pero que gracias a su buen desempeño se transformó en alternativa.

Carlos Salomón - Defensa Edad 20 Partidos jugados 7 Titular 6 Goles 0 Tarjetas rojas 2

Foto: Agencia Uno.

Un central para tener en mente. Debutó de manera paupérrima ante Everton, pero se repuso y se transformó en alternativa luego de las lesiones de Fuentes, Lanaro y Asta-Buruaga. Y asumió la responsabilidad como un veterano. Su calidad con los pies salta fácil a la vista, también su juego aéreo. Pecó de inmadurez frente a Unión Española, lo cual es entendible para un futbolista tan joven. De cualquier forma, otro futbolista destacadísimo de la patrulla juvenil de Cruzados.

Tomás Asta-buruaga - Defensa Edad 24 Partidos jugados 8 Titular 5 Goles 1 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Otro defensor que encanta. Llegó para ser alternativa a Lanaro y Kuscevic y al final terminó siendo fundamental. Jugador experimentado que conocía el club tras pasar unos años en las inferiores. Más allá de algunos errores con el balón o faltas innecesarias, termina ganándose un espacio en el título con goles, asistencias y buenas coberturas.

Benjamín Kuscevic - Defensa Edad 24 Partidos Jugados 7 Titular 7 Goles 1 Tarjetas Rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Otra figura que partió demasiado pronto. Cada vez que Benjamín Kuscevic jugó por la UC lo hizo bien. Debido a las lesiones y a su posterior venta a Palmeiras solo alcanzó a jugar siete partidos, pero de todas maneras alcanzó a convertir un gol. Defensor rápido, inteligente y duro, con personalidad.

Juan Fuentes - Defensa Edad 25 Partidos jugados 7 Titular 5 Goles 1 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

El único refuerzo. Así llegó Juan Fuentes a la UC. Dada sus aptitudes no se sabía si jugaría como central o mediocampista: bueno, terminó desempeñándose en ambas posiciones. Con tan pocos partidos jamás terminó de asentarse bien en el equipo, pero tuvo buenas actuaciones en defensa y pudo celebrar un golazo de larga distancia.

Stefano Magnasco - Defensa Edad 28 Partidos jugados 4 Titular 3 Goles 0 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Un lateral que ya no tenía espacio. El mismo Stefano Magnasco se dio cuenta de eso. Holan no lo consideraba y el mal partido ante Universidad de Concepción termina de sentenciarlo. Como alternativa no cumplió y en Deportes La Serena parece haber encontrado su lugar.

Francisco Silva - Volante Edad 34 Partidos jugados 4 Titular 2 Goles 0 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

La suerte se le acabó al Gato. Las lesiones no lo han dejado tranquilo. Apenas pudo disputar cuatro partidos en todo el torneo. Su larga ausencia impidieron que se transformara en un aporte futbolístico. ¿Emocional? Sin duda: Francisco Silva es un jugador importante para el camarín y todo lo relacionado.

Alexander Aravena - Delantero Edad 18 Partidos jugados 4 Titular 0 Goles 0 Tarjetas rojas 0

Foto: Agencia Uno.

Pocas oportunidades para otro proyecto. Se espera mucho de Alexander Aravena. Un delantero que lo ha hecho bien en las selecciones menores. Sin embargo, contó con pocas oportunidades para demostrar su calidad. Algunos pincelazos dieron cuenta de lo que posee en sus pies, pero con tan solo unos minutos en cuatro partidos resulta imposible realizar una valoración de su aporte al tricampeonato.

Aaron Astudillo - Defensa Edad 20 Partidos jugados 1 Titular 1 Goles 0 Tarjetas rojas 0

Foto: F5futbol.

Debutó contra Everton y tuvo la difícil tarea de marcar a Juan Cuevas en Sausalito. Como todo juvenil, tuvo complicaciones ante jugadores más experimentados. Jugó solo aquel partido.

Christopher Toselli - Arquero Edad 32 Partidos Jugados 0 Titular 0 Goles 0 Tarjetas Rojas 1

Foto: Agencia Uno.

Un líder a tiempo completo. No ha sido un buen año en lo futbolístico para Christopher Toselli, que no jugó ningún minuto en todo el Torneo Nacional. Pese a esto, es uno de los jugadores que más identificados está con la institución, lo que lo convierte en un líder innato dentro del plantel. Fue expulsado ante Audax Italiano por reclamos.