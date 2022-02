Manuel Pellegrini y la caída de Betis: “Hicimos un primer tiempo muy falso”

Manuel Pellegrini no pudo otra vez contra Sevilla. El equipo del estratega chileno sucumbió en su visita al Sánchez-Pizjuán por 2 a 1 y se alejó a ocho puntos de su eterno rival en la tabla.

Para el Ingeniero, el partido fue ingrato. Y así lo hizo saber en conferencia de prensa, pues explicó que su escuadra entró desdibujada en la primera mitad y que luego, en el segundo lapso, encontró el juego que normalmente Betis realiza.

“Hubo dos partidos muy claros. Un primer tiempo donde jugamos muy mal, en el que no tuvimos ni la intensidad ni fútbol para hacerle daño a Sevilla. No pateamos a portería. Sevilla presionó bien y tuvo el control del partido e hizo los goles. Y un segundo tiempo donde tuvimos ocasiones de más para empatar el partido. Ahí Sevilla no pasó la mitad de la cancha, no tuvo una ocasión de gol en todo el segundo tiempo. Tuvimos el descuento muy al final, pero antes tuvimos cuatro ocasiones de gol muy claras”, partió diciendo Pellegrini.

Luego, siguió refiriéndose al desarrollo del juego y a lo exhibido por su equipo, que no se vio en buen estado de forma durante el primer lapso. “Me quedo con la sensación de que hicimos un primer tiempo muy falso. En el segundo tiempo vimos el Betis que normalmente vemos”, siguió explicando.

Sobre su rival, el DT dijo que eran conscientes de que se enfrentaban a uno de los mejores equipos de LaLiga actualmente, y cuyo nivel es muy alto debido a que es una escuadra que disputa la Champions League. Sin embargo, también sostuvo que merecieron el empate por lo realizado en el complemento.

“Sabíamos que enfrentábamos a un rival en su campo, como local, que va segundo. Un equipo de Champions, que no se le puede dar ventaja, así que creo que en los primeros 45 minutos no lo hicimos bien. Me quedo conforme con el segundo tiempo porque creo que fuimos ampliamente superiores a Sevilla. A lo menos merecíamos el empate”, dijo.

Finalmente, no atribuyó la derrota al cansancio de sus jugadores o a la sobrecarga de partidos, dado que en el segundo tiempo se vieron mejor que su rival.

“No me gusta buscar explicaciones. Si hubiese sido al revés, si hubiéramos realizado un buen primer tiempo y un mal segundo tiempo, le podríamos haber culpado a la parte física, pero creo que fue al revés. Como dije, el primer tiempo fue un partido muy falso nuestro. El fútbol es así. Es cierto que tenemos una carga importante de partidos, pero no podemos buscar esa explicación porque, vuelvo a reiterar, vimos en el segundo tiempo el Betis que vemos normalmente en la semana”, cerró.

Siga en El Deportivo