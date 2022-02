La preocupación de Quinteros antes del choque con la U: “Si seguimos jugando de esta manera, va a ser complicado”

En Colo Colo están preocupados. Este domingo, los albos sufrieron su primera derrota en el Torneo Nacional, a manos de Huachipato. Con gol de Walter Mazzanti, los acereros se quedaron con el triunfo por la cuenta mínima ante el Cacique, que la próxima fecha deberá enfrentar a la Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico. Gustavo Quinteros, entrenador del cuadro de Macul, no escondió su inquietud por el bajo nivel que ha mostrado su escuadra en los últimos tres partidos.

“Bajamos el rendimiento colectivo, no generamos situaciones claras. Llegamos 20 veces por los costados y asistimos mal. Hay que trabajar más y levantar también el nivel individual. Huachipato hizo mérito para ganar el partido. Nosotros estuvimos con falta de precisión, perdimos un penal y situaciones claras”, comenzó diciendo el DT.

“No me preocupan los rivales, me preocupa el juego del equipo. El segundo tiempo no fue bueno. Fue muy flojo. El primer tiempo el equipo jugó mejor, pero el segundo no me gustó para nada. El próximo rival, si seguimos jugando de esta manera, va a ser complicado. No hay que depender todo el tiempo de que entren los chicos y puedan revertir una situación adversa”, complementó.

Para el estratega, sus pupilos deben mejorar con urgencia su efectividad frente a la portería rival: “Los equipos que ganan sacan ventaja. Nosotros tenemos que mejorar. Volvimos a fallar hoy un penal. No tuvimos claridad ni precisión en el último centro. No encontramos el pase ni la claridad para poder definir las jugadas de ataque. Proponemos, vamos en busca del resultado, pero nos falta esa claridad. Tenemos que levantar y buscar variantes. Tenemos que mejorar y darle confianza a los jugadores que están en un bajón futbolístico. Estamos sufriendo por distintos motivos, cuando nos faltan dos o tres jugadores, se siente bastante en el funcionamiento”.

“Es todo un tema de confianza. Vamos a tener que volver a cambiar al que ejecuta y darle confianza a todos. Hay que seguir con la misma idea e intentar mejorar esos aspectos individuales que hacen que el equipo no pueda convertir las situaciones claras”, añadió, en esa misma línea.

Finalmente, manifestó los que, a su juicio, son los motivos del bajón futbolístico de sus dirigidos. “Se ganó la Supercopa merecidamente y jugando bien, pero después, con el correr del tiempo, hemos fallado en definiciones. No estuvimos precisos y bajamos el nivel individual y colectivo. Jugamos un segundo tiempo muy por debajo de nuestro nivel. Hay que tratar de no seguir fallando las situaciones claras. Ahora, tenemos que pensar en el clásico y en recuperar nuestro nivel. Esos jugadores les van a aportar al equipo sus virtudes”, concluyó.