Matías Soto se queda a las puertas del título en Santiago y el sueño de Australia deberá esperar

Matías Soto (249º) no pudo cerrar la mejor temporada de su carrera con el título del M15 de Santiago. En la definición por la corona, este domingo se midió con el transandino Guido Iván Justo (469º y segundo sembrado), quien venía de superar por 6-3 y 7-5 (5) al griego Stefanos Sakellaridis (493º). Este año ya se habían enfrentado en una definición ambos rivales de la final y el triunfo había sido para el chileno en el M25 de Arequipa, por 6-0 y 7-6 (2). Sin embargo, esta vez la victoria fue para su rival, quien se impuso por 0-6, 7-6 (3) y 6-0.

Bajo un gran ambiente en el court central Jaime Fillol, el nortino comenzó golpeando de entrada y en un ritmo similar al que tuvo en aquella final en Perú. En el primer juego ya se había quedado con el servicio de su rival. Y no conforme con eso, volvió a romper en los siguientes dos turnos de saque de su rival gracias a la solidez de su derecha y su consistencia en la cancha, pese a no estar del todo fino con su saque y sobre el final de la manga salvó un par de puntos de ruptura, pero finalmente se quedó con el primer set por 6-0.

El segundo parcial fue mucho más parejo, pues el oriundo de Adrogué levantó su nivel y estuvo mucho mejor con su saque, complicando bastante al jugador local. Al final, todo se definió en el tie break, donde Justo fue mucho más contundente, mientras que Soto tuvo problemas con su saque (hizo 12 doble faltas) y terminó cediendo el parcial en el desempate.

Haber perdido el capítulo anterior fue un duro golpe para Soto, quien sufrió de inmediato el quiebre de su saque en el inicio del tercero. Y, luego, en su siguiente turno de servicio, tuvo que salvar cinco puntos de rompimiento. Sin embargo, en el sexto no pudo y el transandino se llevó el juego.

La derrota aleja a Matías Soto de su objetivo de clasificar a la fase previa del Abierto de Australia. Sin embargo, la lista todavía puede correr, por lo que la chance de acceder no está del todo descartada.

Una historia llena de sacrificio

Tras destacar a nivel juvenil, Soto decidió partir a estudiar a Estados Unidos, donde también compitió. A los 23 años se graduó de Relaciones Públicas y Administración de Empresas gracias a una beca en la Universidad de Baylor, Estados Unidos. Su historia denota muchísimo esfuerzo detrás.

Durante su estadía en Norteamérica aprovechó la oportunidad para competir en la National Collegiate Athletic Association (NCAA), donde incluso se enfrentó a jugadores que a la postre terminaron metiéndose en el top 100 o 200 de la ATP, por lo que significó un gran aprendizaje para él.

Una vez titulado, se reinsertó en el circuito profesional, donde partió de cero y con muy pocos recursos económicos. Incluso, tuvo que realizar campañas por internet e incluso hacer clases de tenis en su ciudad para costear todo lo que conlleva ser tenista profesional, para lo cual ha sido clave el rol de su familia. “Obviamente desde que empecé a competir me he estado moviendo por todos lados; mi familia también y se ha obtenido alguna ayuda, pero el tenis es un deporte caro, para el que se requiere mucho dinero para hacer las cosas bien; para viajar bien, tener buenos entrenamientos... Y esto no para. Lo que se consigue ahora, se gasta mañana, y así vamos”, contó hace un tiempo a El Deportivo.

Las cosas fueron mejorando y Matías Soto logró los mejores resultados de su carrera esta temporada. Con 25 años, consiguió meterse entre los 250 mejores del mundo en singles y se acerca al top 100 en dobles, pese a que no es su modalidad favorita.

Este año supo alcanzar una final de challenger en San Luis Potosí y seis de torneos ITF, coronándose en Arequipa y Recife, lo que le permitió sumar valiosas unidades para seguir escalando en el ranking mundial.