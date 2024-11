Maximiliano Falcón se lanza contra la U por la denuncia a Almirón: “Me daría vergüenza ganar un título por secretaría”

Este martes, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina debe terminar de conocer las pruebas de Universidad de Chile contra Colo Colo en el marco de la denuncia por eventual desacato de Jorge Almirón en el partido ante Huachipato. La situación ha trasladado la definición del Campeonato Nacional a los escritorios. Algo que en el Cacique, que es líder a una falta del final, no se han tomado de buena manera. “Me da risa. Los campeonatos se ganan en los partidos. Las reglas están para cumplirlas, pero no hay ninguna prueba de nada hasta donde sé”, señaló Maximiliano Falcón tras la victoria alba sobre Deportes Iquique.

El zaguero, además, lanzó un dardo a Azul Azul por su búsqueda de alcanzar el liderato a través de acusación contra el entrenador. “Me daría vergüenza ganar un título por secretaría, más siendo un equipo grande, prefiero jugar el partido y ganar”, dijo el uruguayo.

Colo Colo quedó con la primera opción de conseguir el título.

En lo futbolístico, Peluca aseguró que en le plantel están concentrados en llevarse las unidades en la última jornada. “Estamos enfocados en jugar y ganar. No sufrimos nada, jugamos de gran manera. Trataremos de jugar de la misma manera en el norte, ser protagonistas como todo el campeonato y quedarnos con los tres puntos”, declaró.

“Estamos contento con lo que hemos hecho, era complicado al principio por tener la Copa Libertadores. Estamos contentos, hemos tenido un gran rendimiento”, concluyó el defensor.

Los dichos del charrúa van en la línea de lo expresado por Almirón tras el triunfo de Colo Colo del domingo. “Ganamos 13 partidos y apenas empatamos uno. Es indignante que los jugadores tengan miedo de perder por escritorio. No lo puedo creer. Me duele porque amo mucho el fútbol y el equipo hizo todos los méritos para pelear el campeonato”, aseguró el entrenador.

“Tengo todo el respeto del mundo para la U, porque es un equipo grande. Junto con Colo Colo son los dos equipos más grandes del país. Imagino que la gente del rival debe tener vergüenza de ser representados así. Dentro de la cancha, si te toca perder, te das la mano y te felicito, pero así me hace sentir indignado y con mucha bronca”, agregaba.

Por último, el exadiestrador de Boca Juniors valoró el cometido de sus dirigidos ante el cuadro de la Región de Tarapacá, con un profundo sentimiento de desahogo. “El equipo lo gana y lo sufre dentro de la cancha. Contra un buen rival como lo fue el de hoy. Los doblegamos y les ganamos bien en la cancha. Para mí, eso es el fútbol. No quiero volver a tocar el tema (de la denuncia). A mí me formó Wanderers y este país me ayudó a crecer como persona. Quiero que les vaya bien y que la selección chilena levante, los respeto a todos por igual, pero lo otro no puede pasar, no es fútbol”, concluyó.