La caída del “Emperador”: Adriano es grabado en deplorables condiciones y genera preocupación en Brasil

Hace 20 años, Adriano Leite Ribeiro, conocido en el mundo simplemente como Adriano, era uno de los delanteros más letales y con mayor futuro. En compañía de estrellas como Ronaldo y Ronaldinho, brillaba en la selección brasileña, al igual que con la camiseta del Inter de Milán, en donde ganaba todo en Italia con un elenco que en ese entonces era adiestrado por Roberto Mancini. Sin embargo, en 2008, con sólo 26 años, decidió volver a jugar en su país y desde ese momento su carrera se volvió muy inestable.

Esta semana el zurdo hizo noticia ya que en redes sociales se viralizó un registro en el que se le ve en un estado que generó debate: en la calle, con una cerveza en la mano, en estado de ebriedad, con amigos y sentado en la cuneta. El video fue compartido por el usuario de TikTok nanizin.77 y alcanzó una rápida masividad.

Adriano no se arrepiente

En 2021, el artillero intentó explicar el sorpresivo giro que tomó su carrera: “Dijeron que desaparecí. ‘Adriano corrió de los millones’, ‘Adriano está en las drogas’, ‘Adriano desapareció en la favela’. ¿Saben cuántas veces leí esos títulos? Acá estoy, sonriendo enfrente de ustedes. Volví con mi gente, mis amigos, mi comunidad. No quería estar en el castillo en la cima del monte alejado de todos. Un día charlé con Moratti (ex presidente de Inter). Me preguntó cómo estaba y le fui sincero: ‘No puedo seguir en Italia. Me quiero quedar en Brasil’. Y él lo entendió a la perfección. Siempre tendrá mi respeto”, dijo a The Players’ Tribune.

“En un lapso de nueve días, pasé de tocar el cielo al infierno. De ganarle la Copa América a los argentinos como regalo de Dios a que me avisen la muerte de mi padre algunos días después. Esa noticia me quitó el amor por el fútbol. Encima en 2011 me rompí el tendón de Aquiles. Todavía sigo rengueando por esa lesión. Entonces cuando se pregunten qué le pasó a Adriano, la respuesta es simple: tuvo un agujero en su talón y otro en su alma”, agregó.

A pesar de los años, sus grandes disparos de zurda y su potencia física, cuando protegía el balón o saltaba a cabecear, todavía son recordados por más de algún nostálgico.