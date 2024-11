Almirón se lanza con todo contra la U: “Es indignante, la gente debe tener vergüenza de ser representados así”

Colo Colo consiguió un importante triunfo que lo encamina a pasos agigantados para la obtención del Campeonato Nacional. Con una rotunda victoria por 3-0 ante Deportes Iquique, en el Estadio Monumental, el Cacique llegó a los 66 puntos y se mantiene como el equipo que posee la primera opción para levantar la corona, por encima de Universidad de Chile, que cuenta con 64 unidades tras golear por 4-1 a Ñublense, en Chillán.

Sin embargo, más allá del valioso resultado que los hace soñar con la estrella 34, en Macul pusieron el foco de sus palabras en la denuncia que presentaron los azules y Huachipato para arrebatarle tres puntos por incumplimiento en las bases del reglamento. En ese sentido, Jorge Almirón fue el líder vocal del malestar albo. “Ganamos 13 partidos y apenas empatamos uno. Es indignante que los jugadores tengan miedo de perder por escritorio. No lo puedo creer. Me duele porque amo mucho el fútbol y el equipo hizo todos los méritos para pelear el campeonato”, partió diciendo el entrenador.

En esa misma línea, el DT argentino se refirió directamente a la dirigencia del cuadro estudiantil y no se guardó nada en sus incendiarias declaraciones. “Tengo todo el respeto del mundo para la U, porque es un equipo grande. Junto con Colo Colo son los dos equipos más grandes del país. Imagino que la gente del rival debe tener vergüenza de ser representados así. Dentro de la cancha, si te toca perder, te das la mano y te felicito, pero así me hace sentir indignado y con mucha bronca”, agregó.

Por último, el exadiestrador de Boca Juniors valoró el cometido de sus dirigidos ante los Dragones Celestes, con un profundo sentimiento de desahogo. “El equipo lo gana y lo sufre dentro de la cancha. Contra un buen rival como lo fue el de hoy. Los doblegamos y les ganamos bien en la cancha. Para mí, eso es el fútbol. No quiero volver a tocar el tema (de la denuncia). A mí me formó Wanderers y este país me ayudó a crecer como persona. Quiero que les vaya bien y que la Selección Chilena levante, los respeto a todos por igual, pero lo otro no puede pasar, no es fútbol”, concluyó.