“Me estoy recuperando bien”: Pelé sigue dando muestras de mejoría tras someterse a una operación

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, sigue dando muestras de su mejoría tras una operación a la que tuvo que someterse después de que los médicos le encontraran un tumor sospechoso en el colon, tal como lo informó el propio exfutbolista brasileño a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

La información fue compartida en este perfil después de que su representante diera a conocer que Pele había sido hospitalizado durante seis días en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo para un control anual.

“Amigos, no me he desmayado y estoy muy bien de salud. Fui a hacerme unas revisiones rutinarias, que no había podido hacer antes a causa de la pandemia. ¡avisen que no voy a jugar el próximo domingo”, había bromeado en la oportunidad.

Días más tarde explicó las razones por la que su presencia en el hospital fue tan prolongada.

“Amigos míos, muchas gracias por los mensajes de cariño. Doy gracias a Dios porque me encuentro muy bien y por permitir que el doctor Fábio y el doctor Miguel cuidaran de mi salid. El sábado pasado me hicieron una cirugía para extirpar una lesión sospechosa en el colon derecho. Identificaron el tumor durante las pruebas que mencioné la semana pasada”, escribió.

“Afortunadamente, estoy acostumbrado a celebrar grandes victorias a vuestro lado. Voy a afrontar este nuevo partido con una sonrisa en la cara, mucho optimismo y la alegría de estar rodeado del amor de mi familia y mis amigos”, agregó.

Al mismo tiempo, desde el centro de salud habían emitido un comunicado en el que confirmaban el tratamiento.

“El paciente Edson Arantes do Nascimento fue operado el pasado sábado para eliminar una lesión sospechosa en el colon derecho en el Hospital Israelita Albert Einstein. El tumor se identificó durante las pruebas cardiovasculares y de laboratorio rutinarias y el material se envió para su análisis patológico. El paciente, que evoluciona favorablemente, se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, habían señalado.

Este jueves, Pelé volvió a hacer una nueva publicación en la que indicó que “me estoy recuperando bien”.

Además, extendió el mensaje para enviar su apoyo al cantante Roberto Carlos, quien sufrió la muerte de uno de sus hijos víctima del cáncer.

“Quiero enviar todo mi cariño, amor y oraciones a mi gran amigo Roberto Carlos. Deseo que Dios consuele tu corazón y que esté rodeado de cariño y luz”, complementó.