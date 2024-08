“Muchas niñas quieren seguir sus pasos”: la ilusión que enciende el éxito olímpico de Macarena Pérez

La mejor actuación del Team Chile en lo que va de París la entregó Macarena Pérez en el BMX freestyle. Con una rutina llena de trucos, que le dio el quinto lugar e incluso impresionó a las redes sociales de los Juegos Olímpicos, la ciclista nacional obtuvo su segundo diploma, que la pone como una de las mujeres más destacadas de la historia del deporte criollo.

Desde París, ella y su entrenador Víctor Muñoz, hablan del camino recorrido para llegar a este momento estelar y las dificultades que han debido sortear. “Ha sido un proceso largo y duro, tuve la determinación y perseverancia de seguir empujando para subir mi nivel y mi rendimiento, en París pude ver los frutos de todo ese esfuerzo”, señala la rider de 27 años.

Su actuación no estuvo tan lejos de las medallas e incluso tras su participación confesó que decidió guardar un par de trucos. Afirma que, si los ejecutaba, tal vez pudo estar en el podio. “Me faltó ese pelito más de confianza y decidí hacer lo que pude controlar en ese momento, es muy incierto el resultado, pero pudo haber sido una posibilidad”, dice.

“Después de su primera ronda, ella aún iba segunda. Conversamos y dijimos que se podía hacer mucho mejor y que eso subiría algunos puntos; que si lograba hacer la pasada que teníamos en mente, sin haberlo hecho en prácticas, tendríamos un muy buen resultado al finalizar el evento. Lamentablemente creo que nos faltó tiempo de entrenamiento para lograr el objetivo. El quinto lugar no es malo pero sabíamos que podíamos apostar a más”, complementa el coach.

Los sacrificios

Para llegar a la élite, los deportistas deben renunciar a muchos aspectos personales para perseguir objetivo. “El mayor sacrificio es estar lejos de mi familia y tratar de cortar todo tipo de distracciones que pudieran sacarme de mi rutina de entrenamiento, lo que me ha llevado también a distanciarme un poco de la gente que amo, inconscientemente”, dice Maca.

Muñoz, en cambio, agrega que la distancia ha sido una complicación. “En este punto tenemos una dificultad tremenda, ella vive en Estados Unidos y yo en Chile. Vez que podemos hacer algo en conjunto: viajar, concentraciones, es un 100% para ella. Me encantaría que fuera más, pero por lo lejos que estamos se nos hace difícil”, confiesa.

En este sentido, el entrenador comprende la decisión de partir al extranjero para acercarse a las mejores del mundo, pero también propone fórmulas a las autoridades para revertirlo. “Nos falta infraestructura, parques techados que no nos impidan avanzar en nuestro deporte. Sabemos que en el invierno el frío y las lluvias no son amigos de este deporte y en verano el calor insoportable tampoco. Si tuviéramos más parques de calidad o quizás el Nacional con un galpón, creo que no necesitaríamos viajar al extranjero para desarrollarnos de mejor manera en este deporte”, plantea.

Su dirigida coincide con este diagnóstico. “Chile tiene tremendos riders, pero para que puedan ejercer como profesionales es necesario un mayor apoyo y la infraestructura para entrenar bien”.

En el caso de Maca, los obstáculos en el comienzo fueron complejos. “Creo que la mayor dificultad fue no tener oportunidades o no mirar a futuro en mis inicios, pero en general siempre me sentí bienvenida en la sesión y todos los chiquillos del parque siempre me motivaban y me ayudaban a mejorar”, resalta.

La gran actuación de la deportista chilena es la confirmación de que el país es cuna de grandes exponentes. Muñoz no duda de esto. “No lo creo, lo aseguro. En mi carrera deportiva he visto tanto ciclista con potencial, no tan solo en el BMX freestyle, sino que en varias modalidades de la bicicleta. Creo que dejan los deportes por falta de apoyo y compromiso con ellos”, lamenta.

“El BMX tiene mucha historia en Chile, muchos riders han hecho muchas cosas y han tenido grandes logros, quizás no a nivel olímpico, pero Chile siempre ha estado presente en el mundo del BMX”, apunta la deportista, quien además se presentó en los célebres XGames antes de competir en Francia. “Fue una experiencia que me sirvió para hacer algo diferente, andar de otra manera y conectar con más gente. Me fue súper bien y me ayudó a juntar energías para llegar a París”, reconoce.

También lo realizado en la cita de los anillos puede inspirar a que surjan nuevos talentos en esta disciplina. “Espero que sí, espero ser un buen ejemplo a seguir y motivar a más niñas y niños a que luchen por sus sueños”, manifiesta Macarena Pérez. Su coach está seguro de que esta gran actuación ayudará a expandir este deporte. “Absolutamente, en Chile el BMX está en un crecimiento inmenso y con lo que está haciendo Macarena más aún. Y lo mejor es que muchas niñas quieren seguir sus pasos y se ve un potencial enorme al igual que en hombres. Quizás nos falta infraestructura para no perder a las promesas que se quedan sin entrenar en el invierno, pero vamos avanzando”, destaca.

¿Medalla en Los Ángeles?

Lo ocurrido esta semana le abre el apetito a la deportista, quien en un principio no se proyectaba mucho más allá en el camino olímpico. “Siendo súper sincera no veía Los Ángeles 2028 muy posible, pero después de París quedé con las ganas y motivación de seguir empujando. Ahora creo que es una de mis nuevas metas”, confiesa.

Víctor Muñoz se ilusiona con la posibilidad de lograr una presea en cuatro años más. “¿Si es posible? ¡Claro que es posible! Tenemos cuatro años para prepararnos para ese evento. Después del desempeño de Macarena y los jóvenes varones que vienen con una buena preparación, podemos llegar a tener una medalla. Lo sueño, lo pienso y lo decreto”, declara.

En lo inmediato, la preparación se enfoca en tres eventos importantes: el Panamericano en Chile, Copa del Mundo en China y Mundial en Arabia Saudita. Para un largo plazo, los Juegos Olímpicos 2028, la nueva gran meta de Macarena Pérez y su cuerpo técnico.