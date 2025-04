Lo llevó Pellegrini: Kevin de Bruyne anuncia su salida del Manchester City luego de 10 años

Kevin de Bruyne deja el Manchester City. Luego de 10 años, el volante anuncia su salida del cuadro ciudadano en una emotiva carta que publicó en sus redes sociales. Se va tras haber disputado 413 partidos, donde anotó 106 goles y dio 175 asistencias. Llegó en 2015 al cuadro celeste, a cambio de US$ 73 millones.

“Al ver esto, probablemente se den cuenta de hacia dónde va. Así que iré directo al grano y les diré que estos serán mis últimos meses como jugador del Manchester City. Nada de esto es fácil de escribir, pero como futbolistas, todos sabemos que este día llegará. Ese día ya llegó, y mereces escucharlo de mí primero”, partió señalando en su cuenta de Instagram.

“El fútbol me condujo a todos ustedes y a esta ciudad. Persiguiendo mi sueño, sin saber que esta etapa cambiaría mi vida. Esta ciudad. Este club. Esta gente... me lo dio todo. ¡No tuve más remedio que devolverlo todo! Y, ¿adivinen qué? ¡Lo ganamos todo! Nos guste o no, es hora de despedirnos. Suri, Rome, Mason, Michele y yo estamos sumamente agradecidos por lo que este lugar ha significado para nuestra familia. Mánchester siempre estará en los pasaportes de nuestros hijos y, lo que es más importante, en cada uno de nuestros corazones”, complementó.

Kevin de Bruyne saluda a Manuel Pellegrini en su arribo al Manchester City, en 2015. (Foto: Reuters)

“Este siempre será nuestro HOGAR. No podemos agradecer lo suficiente a la ciudad, al club, al personal, a los compañeros de equipo, a los amigos y a la familia por este viaje de 10 años. Toda historia llega a su final, pero este definitivamente ha sido el mejor capítulo”, cerró el volante.

En el City, De Bruyne consiguió decenas de títulos: cinco Copa de la Liga, seis Premier League, tres Community Shield, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Bajo de alero de Pellegrini

Para la temporada 2015-16, Manuel Pellegrini, que entonces era el entrenador del Manchester City, pujó por la contratación del belga. El Ingeniero exigió su fichaje le dijo al Jeque Mansour que pagara lo que sea. El chileno ganó esa batalla. Finalmente, los 70 millones de dólares se tradujeron en el mediocampista más relevante de la última década para el elenco ciudadano.

Antes había jugado en el Genk, Werden Bremen, Chelsea y Wolfsburgo. Tras anunciar su salida, Pep Guardiola se refirió a la pérdida del futbolista de cara a la próxima temporada. “Hablamos hace unos días sobre ello. Fue agradable. Siempre hemos tenido una relación especial. Kevin es una persona y un jugador especial. Él debe ser de una manera especial y, por supuesto, hemos tenido conversaciones. “¿Cuántos partidos, reuniones, entrenamientos, comidas y momentos difíciles hemos compartido? Abrazos y gritos... Ha estado con nosotros durante una década y, excepto en vacaciones, hemos estado juntos. Seguiremos adelante. Hay jugadores que han ayudado a que el Club sea lo que es hoy. Hay emociones involucradas porque nos han dado mucho. Todos los delanteros se han beneficiado del talento de Kevin”, dijo el DT.

“180 goles y asistencias es una cifra enorme, pero por supuesto, vamos a disfrutar los últimos dos meses juntos. Emocionalmente, es difícil. Es complicado”, añadió.