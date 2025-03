Fabio Capello arremete con todo contra Pep Guardiola: “Le ha hecho un daño tremendo al fútbol”

El Manchester City no levanta cabeza. Pep Guardiola no encuentra el camino y atraviesa por el peor momento de su carrera. El cuadro Citizen sufrió una nueva derrota, en esta oportunidad ante el Nottingham Forest, y está al borde de quedar fuera de puestos de clasificación a Champions League.

Los cuestionamientos ha sido la tónica. Uno de sus más acérrimos críticos ha sido Fabio Capello, exentrenador que actualmente tiene 78 años. Aunque también se ha encargado de valorar la relevancia del español. “No, para nada. Yo valoro mucho a Guardiola como entrenador, ha hecho cosas maravillosas. Yo he vivido tres revoluciones en el fútbol, una cada 20 años o así: el Ajax de Cruyff, el Milan de Sacchi y el Barça de Guardiola. No tengo ningún problema en decirlo”, comenzó señalando en una extensa entrevista en El Mundo.

El italiano lo dirigió en la Roma, club en el que relató un encontrón que tuvieron. “No discutimos nada. Él vino a decirme cómo tenía que hacer mi trabajo y yo le respondí: ‘Ponte a correr y luego hablas’. Es que andaba por el campo y yo no iba a sacarle antes que gente que tenía muchas cosas mejor que él. Sin más. Ahí se acabó el debate”, indicó antes de volver a arremeter contra el catalán. “¿Sabes lo que no me gusta de Guardiola? Su arrogancia”, continuó.

Un fuerte opositor de Guardiola

Capello siguió con su crítica y aseguró que la “arrogancia” de Guardiola, le ha terminado pasando la cuenta en numerosas oportunidades. “La Champions que ganó con el City fue la única en la que no intentó nada raro en los partidos decisivos. Pero todos los demás años, en Manchester y en Múnich, en los días clave siempre quería ser el protagonista. Cambiaba cosas y hacía inventos para poder decir: ‘No ganan los jugadores, gano yo’. Y esa arrogancia le ha costado varias Champions”, señaló.

“Yo lo respeto, pero eso lo veo claro. Además, aunque eso ya no es culpa suya, ha hecho un daño tremendo al fútbol”, añadió.

Capello continuó profundizando su última afirmación. “Porque todo el mundo se ha pasado diez años intentando copiarle. Eso ha arruinado el fútbol italiano, que ha perdido su naturaleza. Yo decía: ‘¡Paren ya, no tienen los jugadores de Guardiola!’. Además se impuso la idea absurda de que jugar bien solo era eso. Toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque... ¡Ahora en el fútbol italiano el portero juega el balón! Un desastre y además un aburrimiento que ha espantado a mucha gente del fútbol, les basta con ver los highlights. ¿Para qué vas a ver 90 minutos de pases y pases horizontales sin lucha, sin carreras? Por suerte el fútbol está cambiando. Lo ha cambiado, la primera, España al ganar la Eurocopa con dos extremos y jugando rápido”, sentenció sobre el técnico hispano.