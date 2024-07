Chile atrapa su primer diploma olímpico en París: Macarena Pérez remata quinta en la final del BMX Freestyle

En días donde las finales y los puestos altos han escaseado para el Team Chile, Macarena Pérez rompió el molde. Con la experiencia de un diploma olímpico en Tokio, la exponente del BMX Freestyle se lució en París, concluyendo en el quinto puesto en la final y asegurando así, por segundos Juegos consecutivos, el reconocimiento oficial que se entrega para los atletas que finalizan entre la cuarta y octava posición.

La jornada comenzó de gran manera para la chilena. Salió de las terceras a disputar la ronda inaugural y clavó una pasada de 83.80 que incluso la tuvo en el podio hasta la mitad de la segunda ronda. Con grandes trucos y una ejecución muy limpia, aprovechó la caída de dos de las favoritas, para escalar hasta los puestos de medalla. Era un golpe a la cátedra, pero también una prueba de que es de las más experimentadas del circuito actualmente.

Y en el arranque de la segunda ronda ya aseguró el diploma olímpico. Al competir nueve atletas en la final, solo necesitaba superar a una para repetir el logro de Tokio, algo que se concretó cuando Laury Perez recibió un 64.30 en la segunda pasada. A diferencia de las clasificatorias aquí no se saca un promedio entre las dos vueltas, sino que solo se elige la mejor.

Por lo mismo la chilena salió con todo a su segunda ronda. Sabiendo que ya tenía un buen puntaje en su espalda no se guardó nada, mejorando incluso los registros. El backflip de entrada, los no hander y step up fueron premiados con un potente 84.55 que la mantenía en el tercer puesto.

REUTERS/Esa Alexander

Pero en un formato tan complejo como el de estas finales siempre está el riesgo de perder el sitial. Algo que Macarena sufrió apenas se bajó de la bicicleta. La colombiana Queen Villegas se recuperó de una mala primera pasada y clavó 88 puntos en su última chance, dejando a la chilena automáticamente fuera del podio.

La nacional, que vive en Estados Unidos desde hace varios años, de todas formas mejora lo conseguido en Tokio donde terminó octava tras una serie única de nueve competidoras. Tres años después de aquello no solo volvió a decir presente en unos Juegos Olímpicos, sino que finalizó quinta entre 12 competidoras (solo nueve en la final). Consigue además su segundo diploma olímpico, algo que muy pocos deportistas en la historia del país han logrado.

El premio final a una carrera que rompió la lógica para lo que se sabía de BMX Freestyle en el país. Emigró a Estados Unidos para perfeccionarse, ingresó a la élite, rozó el título en una Copa del Mundo y se colgó en dos ocasiones (Lima 2019 y Santiago 2023) la plata panamericana. Como si fuese poco, este quinto lugar en París 2024 iguala el mejor resultado del ciclismo chileno en la historia de la cita de los anillos, replicando lo conseguido por Mario Masanés en los 1.000 metros sprint de Londres 1948 .