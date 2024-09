Néstor Gorosito: “No veo un enfrentamiento parejo; River está un escalón más arriba que Colo Colo”

Néstor Gorosito tiene un vínculo especial con River Plate. El cuadro de Núñez, que lo formó futbolísticamente, le permitió ganar la Copa Libertadores de 1986, la primera del equipo argentino. Sin embargo, no pierde de vista al fútbol chileno, sobre todo cuando analiza el enfrentamiento entre el equipo de la Banda Sangre y Colo Colo. “Últimamente, los equipos de Chile no pueden trascender en las copas internacionales”, advierte el Pipo, quien a la vez que analiza el momento de la Roja: “Aun con el mejor equipo de su historia ganó dos finales de Copa América por penales”.

¿Cómo ve el duelo de Copa Libertadores entre Colo Colo y River?

No lo veo un enfrentamiento tan parejo. Para mí, River Plate está un escalón más arriba que Colo Colo. Pero bueno, después esto es fútbol y, en eso, puede pasar cualquier cosa. Normalmente, para mí, que no tengo la verdad absoluta, River está un escalón más arriba, sobre todo por la calidad de sus jugadores.

El equipo argentino tiene tres campeones del mundo en su plantel…

Tiene uno de los mejores planteles de Argentina y Sudamérica. Ha gastado muchísimo dinero en jugadores. Me parece que tanto River Plate como Flamengo han sido de los que más han invertido para intentar ganar la Copa Libertadores.

¿Qué River Plate se verá el martes?

Yo creo que será un equipo agresivo, que tratará de ganar, de someter al rival. River no irá a ver lo que hace el equipo chileno, saldrá a presionar, a buscar el partido. Después dependerá de Colo Colo meterlo contra un arco o no. Pero será por capacidad de ellos, no porque River se vaya a defender.

¿Este torneo es una obsesión?

Así parece, la primera la ganamos nosotros en 1986. River había perdido las finales del ‘66 y el ‘76. Después de nuestro título, el equipo volvió a levantar el trofeo en 1996. El plantel tiene muy buenos jugadores y no se ha podido transformar en un equipo de alto nivel. Eso hasta ahora, porque hace poco regresó Marcelo Gallardo como técnico.

¿Por qué no despega el equipo en el regreso de Gallardo?

El medio argentino es muy difícil. A diferencia de otros países en que los equipos chicos pierden mucho con los más grandes, en Argentina no es así. Son todos partidos muy parejos. Si no sacas una diferencia desde temprano en el juego, a medida que pasa el tiempo, los equipos chicos se hacen difíciles.

¿Cuál es la virtud del equipo?

Principalmente, la jerarquía que tienen hoy los jugadores. Seguramente, con el paso del tiempo, Gallardo le dará su sello a este grupo.

¿Es el gran candidato al título de la Libertadores?

En la teoría, al menos para mí, el favorito para ganar la Copa es Flamengo. Después algunos otros equipos, entre ellos River Plate, que debe estar entre los dos o tres máximos aspirantes. Me parece que Flamengo saca una ventaja sobre el resto.

¿Ha tenido oportunidad de ver a Colo Colo?

Le he visto algunos encuentros, principalmente de la Copa Libertadores. Es un equipo duro, ordenado, bien trabajado… Jorge Almirón es un buen entrenador, con mucha experiencia y le ha tratado de dar su impronta al equipo.

¿Se ve la mano de Almirón en el cuadro chileno?

No sabría decírtelo en profundidad si lo ha logrado. Pero se ve como un rival difícil, que se ha hecho más experimentado a medida que ha avanzado en el torneo internacional. Además, en cuartos de final cualquiera es complicado. En Sudamérica pasa eso, siempre hay alguna sorpresa. Pero, últimamente, los equipos de Chile no pueden trascender en las copas internacionales. Claro que siempre hay un momento en el que se corta esa racha.

¿Eso también habla de la competitividad de la liga chilena?

Claro, principalmente en el tema de las inversiones. La calidad de los refuerzos y los jugadores ha bajado. Después, hay generaciones que han ido saliendo, como en su momento lo tuvieron la U o Colo Colo, que sacaron una camada de buenos futbolistas y eso los hizo llegar un poco más alto. Pero ahora, desde hace un tiempo que salen jugadores espaciados y no salen dos o tres generaciones juntas en estos clubes.

¿Es una situación que golpea a la selección chilena?

Me enteré de la derrota contra Bolivia, por ejemplo. Hay una realidad de que Chile tuvo la mejor generación de sus jugadores en su historia. Había sido buena la de Marcelo Salas, Iván Zamorano, Fabián Estay, José Luis Sierra que también brilló. Pero la de Arturo Vidal, la de Alexis Sánchez, Jorge Valdivia fue muy muy buena. Y aun siendo la mejor de la historia ganó dos finales de Copa América por penales. Entonces, hay que tener los pies sobre la tierra. Y nada es casualidad, en el fútbol eso no existe, lo que hay son causalidades. Entonces hay que ver por qué está pasando esta crisis. Además, los chilenos tienen que darse cuenta de que participó en menos versiones de la Copa del Mundo de las que quedó afuera.

¿El Mundial se ve lejos para Chile?

Pero bueno, en esta modalidad de tres puntos, ganas dos partidos seguidos y te vuelves a meter o te posicionas otra vez, por último, para jugar el repechaje. Hay muchas facilidades que, al menos, en las Eliminatorias Sudamericanas anteriores no había, porque hasta el séptimo tiene opciones de llegar.

¿Hay que ser muy malo para quedar afuera?

No sé si muy malo. Lo que pasa es que ahora hay una buena generación en Colombia, lo mismo en Ecuador, Paraguay o en Uruguay… No es tan fácil, como parece. Hay que ver los motivos por los cuales en Chile no salen jugadores valiosos.

¿Es Ricardo Gareca el técnico que puede cambiar esta tendencia?

Ha demostrado capacidad de sobra en Perú, en Argentina… Acá fue campeón, a los peruanos los clasificó a la Copa del Mundo después de 36 años, con un equipo que jugaba muy bien. Pero esto es sumamente claro, si no hay buena calidad de jugadores no es fácil.

¿Y eso no se está viendo en la Roja?

A ver, lo que pasa es que toda esa llamada Generación Dorada ya son muchachos grandes, de mucha edad. No ha tenido el recambio al nivel de esos jugadores. Son ciclos que aparecen cada tanto, no es algo continuado. Desde que yo tengo uso de razón, el futbolista chileno siempre ha sido bueno, técnicamente. Pero como que le falta la agresividad que tienen otros planteles. En Chile, por lo general, juegan bien. Les cuesta mucho cuando salen de ahí.

¿Es la gran falencia de Chile, hoy?

Hay que ver las estadísticas que marcan esto que te digo, Chile no está acostumbrado a jugar tantos mundiales, yo no lo sé a ciencia cierta. Por ejemplo, Argentina en su momento quedó afuera de México ‘70 y fue una cosa terrible, después en el ‘86 clasificó sobre la hora. Brasil los ha jugado todos. Y, después, todos los demás equipos de Sudamérica han tenido presencias intermitentes. Las Eliminatorias acá son muy complicadas.

¿Ve a Chile en la Copa del Mundo 2026, siendo realista?

Tendrá que mejorar. De esta forma no le está yendo bien. Lo más importante es tratar de sumar y ver lo que sucede. Tiene que hacerse fuerte de local, porque, al menos históricamente, de visitante le ha costado siempre. Dios quiera que pueda mejorar, tengo muchos amigos chilenos, también excompañeros.

¿Ha seguido a la UC?

La he visto muy poco. Cada tanto veo algún partido, pero no he seguido al equipo con profundidad. He visto que tienen a un técnico brasileño, Tiago Nunes, pero parece que el equipo ha tenido muchos altibajos. Pero no estoy empapado.