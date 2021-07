Neymar explica la foto en la que sale riéndose con Messi tras perder la Copa América

Neymar se defiende. La figura del Scratch, que cayó en llanto una vez consumada la derrota frente a Argentina, por la final de la Copa América, ha sumado cuestionamientos por la foto que se viralizó horas después del duelo disputado en el Maracaná.

Es que la imagen no dejó a nadie indiferente. Neymar sale riendo con Messi, lo que le valió duras críticas de los fanáticos de Brasil. Con el 10 argentino comparten un amistad que ha perdurado en los años, luego que ambos coincidieran en el Barcelona. Es más, junto a Luis Suárez, el uruguayo, comparten un grupo de WhatsApp, según consignan medios argentino.

Neymar utilizó las redes sociales para entregar sus explicaciones: “Odio perder pero disfruto de su título. El fútbol esperaba por ese momento. Felicitaciones, Hermano HDP”, expresó Neymar sobre el final del texto que publicó unas horas después de perder la oportunidad de ganar su primera Copa América.

“Perder me lastima, me duele. Es una cosa con la que todavía no aprendí a convivir. Ayer cuando perdí le fui a dar un abrazo al mayor y mejor de la historia que yo vi jugar, mi amigo y hermano MESSI, Estaba triste y le dije FDP (HDP en portugués) me ganaste. Estaba muy triste por perder pero este tipo es increíble”, agrego el 10 de la Canarinha. “Tengo un respeto muy grande por lo que él hizo por el fútbol y principalmente por mí”, destacó.

Tite, el técnico de Brasil, destacó el gesto entre ambos futbolistas: “Hay grandeza en la derrota y en reconocer al rival. Quizás, la imagen que se vio entre Messi y Neymar después del partido sea un mensaje que tengamos que dar. Tiene el lado humano, de educación y de amistad que trasciende. Existen adversarios no enemigos”, aseguró el DT tras el encuentro.