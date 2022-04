Niño agredido por Cristiano Ronaldo rechaza la invitación del luso a ver un partido en Old Trafford

Uno de los hechos que se llevó las miradas y las críticas en el triunfo del Everton sobre el Manchester United fue la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo al momento de abandonar la cancha.

El luso no supo manejar la frustración de la derrota y terminó golpeando a un niño que estaba grabando la salida de los jugadores. De hecho, la madre del joven declaró sobre el incidente que su hijo “filmó a todos los jugadores del United caminando. Y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado el calcetín y le sangraba la pierna. Bajó el teléfono para ver qué era, ni siquiera habló. Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando”.

Añadió que su hijo “estaba llorando, estaba conmocionado, Jacob estaba en completo shock, es autista. Está realmente molesto por esto y lo desanima por completo para volver a presenciar un partido”.

Por último sentenció que “Ronaldo es un ídolo. Entendería si Jake se estaría burlando en su cara, pero no estaba ni cerca de eso, él estaba filmando su herida. Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol, así es como lo veo como mamá”.

Tras esto, Cristiano Ronaldo utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer las disculpas y terminó invitando al niño a ver un partido del Unitd. “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”.

Sin embargo, esta invitación fue rechazada de plano por la madre de Jacob. “¿Por qué debería viajar a Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a visitar a un Red?”.

Además criticó las palabras del portugués en la red social. “Si él fuera genuino, creo que debería haberse dado la vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento’”, dijo.

“Esa fue la risa más grande para mí: ‘deportividad’. Cuando puedes hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto”, expresó.