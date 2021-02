Palos contra Paredes: “Cortó la relación con el club luego de que votamos en contra del bono por no descender”

No está siendo precisamente idílica el fin de la relación entre Colo Colo y Esteban Paredes. Con un frío y escueto llamado fue despedido el goleador histórico del fútbol chileno. El jugador, que ayer se comprometió con Coquimbo, criticó ayer la forma en la que se produjo la salida. “Me dolió”, afirmó en Mega. Pero el club no se ha quedado quieto. A través de uno de sus directores, José Miguel Sanhueza, del Club Social y Deportivo, respondió ayer lanzando lodo contra el futbolista emblema: “Nos dejó de hablar cuando votamos en contra del bono por la permanencia”.

“Siempre tuvimos una muy buena relación con Esteban Paredes. Él es socio del club por iniciativa propia. El club siempre lo ha reconocido y homenajeado en diversas ocasiones. Y él mismo en 2020 valoró nuestra gestión cuando se quería mandar a Matías Zaldivia a la Mutual, o todo lo que abogamos por un acuerdo que impidiera acogerse a la Ley de Protección del Empleo”, partió diciendo el director de CSyD en TNT Sports.

“Hubo un cambio muy notorio en esta buena relación, luego que Edmundo Valladares y yo votamos en contra de la propuesta de bono de 300 mil dólares por mantener la categoría. Desde ese momento, Esteban cortó toda relación con el club junto a su representante y por eso no pudimos volver a conversar ni conocer de su propia voz su postura y sensaciones”, añadió.

Sí se puso Sanhueza del lado del jugador sobre la forma con que se terminó el vínculo con los referentes albos: “Las formas deben ser cuidadosas con jugadores que le han dado tanto a la institución, como Paredes, Matías Fernández o Julio Barroso. Un telefonazo del coordinador del equipo no me parece que sea una forma apropiada de cerrar el vínculo con jugadores que tanto le han dado al club. En el directorio propusimos institucionalizar una política de reconocimiento con jugadores de trayectoria que dejan Colo-Colo y no se pueden ir simplemente por la puerta de atrás de Exequiel Fernández”.