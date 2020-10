Pellegrini controla su ira contra el VAR: “No quiero meterme en polémicas”

El Real Betis cayó en un polémico partido ante la Real Sociedad. La escuadra que adiestra el técnico Manuel Pellegrini no pudo imponerse en casa, en un duelo que estuvo marcado por dos controversias arbitrales. La primera de ellas, un gol anulado a Antonio Sanabria por una supuesta posición de adelanto que no existió. La segunda, un agarrón de camiseta en el área al mismo delantero paraguayo, quien incluso terminó con la prenda rajada por la acción que no fue sancionada como pena máxima para los sevillanos.

Pese a que las jugadas no fueron consideradas por el juez principal, el Ingeniero evitó referirse a las jugadas y aseguró que el cuadro forastero hizo los méritos suficientes para quedarse con los tres puntos. Cabe mencionar que, luego de la caída de sus dirigidos frente al Real Madrid hace tres jornadas, disparó contra el VAR, arriesgando castigo.

“No las he visto todavía, así que no doy mi opinión en cuanto a eso. Son especulaciones de lo que podría haber sucedido. En el segundo tiempo, creo que la Real Sociedad fue un justo vencedor”, declaró el técnico nacional. Y añadió: “No quiero meterme en polémicas. Ya di una opinión totalmente objetiva con el Real Madrid. El VAR y los árbitros sabrán lo que hacen. Ellos hicieron ese gol en el último minuto y en el segundo tiempo nos superaron”.

El DT insistió en no referirse a las determinaciones arbitrales y, pese a la caída, se mostró ilusionado por la actuación de sus pupilos. “Eso no nos corresponde a nosotros. Es difícil saber lo qué piensan o lo qué ven. Yo creo que a través de seis partidos, creo que estamos en el camino correcto. Nos hubiera gustado mucho ganar y habernos puestos líderes en la tabla. Ahora a pensar en el próximo partido. No sacamos nada con centrarnos en una decisión del VAR. Son especulaciones”, dijo.

Sobre el cotejo, el adiestrador manifestó que “fue un primer tiempo muy equilibrado, donde la Real Sociedad convirtió el gol al final del primer tiempo. Le hicimos poco daño en defensa”.

“La Real Sociedad no tuvo muchas ocasiones de gol. Fue muy certera. Me hubiera gustado haber creado un poco más de daño, pero es un equipo al que le han hecho solo seis goles. Defienden bien y tienen una buena posesión de balón”, cerró.

Otro que analizó la derrota fue el meta Claudio Bravo, quien lamentó el resultado: “Es castigo un 0-3, más jugando en casa. No se te pasa por la cabeza que podamos tener un partido con un marcador tan superior para el otro frente. Esto sirve para seguir preparándonos. Para llegar más mentalizados a este tipo de partidos. Esto es parte del crecimiento. Si queremos lograr grandes cosas, no podemos desperdiciar estas oportunidades. Es la única receta para que esto funcione”.

Y, al igual que Pellegrini, prefirió no hablar sobre las polémicas del encuentro. “Me toca estar demasiado lejos, pero no es mi labor opinar. No estoy sentando viendo las decisiones, sólo hago mi trabajo”, expresó.

Finalmente, hizo hincapié en que su cuadro tiene muchos aspectos por mejorar. “Tenemos tareas pendientes. Hay que seguir mejorando y seguir ganando. Acá tenemos que hacernos siempre fuertes. Ser un equipo respetado. Hoy nos vamos con un sabor de boca muy amargo”, concluyó.