Pellegrini otra vez reclama contra el arbitraje tras su derrota

El Betis no pudo con el Barcelona de Messi y cayó por 5-2 en el Camp Nou. Aunque compitieron de igual a igual, poco pudo hacer el equipo de Manuel Pellegrini, con Claudio Bravo en el arco, ante el buen segundo tiempo de los culés. El Ingeniero se retiró molesto y otra vez se desahogó contra el arbitraje.

“Creo que el VAR es aplicable al fútbol en la medida en que se aplique para fallos garrafales del árbitro. Hoy ha sido lo mismo que cuando lo dije en Inglaterra hace dos años, con el Real Madrid y con el Atlético. El árbitro es el que está en cancha, no puede ser el VAR. Hay un remate en el que Mandi está con los brazos pegados al cuerpo, el árbitro lo ve y no lo cobra porque no estimó penalti. Lo cobra el VAR de arriba, le hace cobrar un penalti. El VAR es para si cobra penal y la falta es fuera del área, es para un fuera de juego de unos metros adelantado, pero si vamos a rearbitrar todo lo que el árbitro, voy al partido del Real Madrid en el que dije lo mismo”, comentó molesto el DT del Betis tras el encuentro.

El técnico chileno fue más allá y recordó partidos anteriores en su crítica: “Si hoy el árbitro cobra el penalti y expulsa a Mandi no tengo nada que decir porque es el criterio del árbitro. El árbitro está al lado, lo ve y no lo cobra, pero lo cobra el VAR, tengo que reclamar por el uso del VAR. Contra el Real Madrid exactamente igual, el árbitro vio la falta de Emerson y no estimó expulsión, le hizo expulsarlo el VAR. Vio el penal de Bartra que le empuja el jugador del Real Madrid y el balón le pega en la mano, el árbitro estaba al lado y no lo cobra, lo cobra el VAR. Contra el Atlético de Madrid está Mateu a cinco metros y tampoco lo considera expulsión, lo expulsa el VAR. No sé si es el árbitro o el VAR el que arbitra".

"Es una tecnología importante que mejora muchas injusticias, pero no podemos tener dos árbitros porque si no habría que parar 25 veces para ver el VAR durante el partido. Cuando el árbitro está bien ubicado, cuando ve la jugada y no lo cobra, el árbitro es él. No es una queja contra el árbitro, si hoy expulsa a Mandi y pita penalti está perfectamente en sus derechos, pero si lo ve, no lo pita y lo pita otro, tengo que reclamar porque nos ha pasado contra los tres equipos, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, el hecho de marcar de esa manera o el uso del VAR con esa tecnología”, cerró.