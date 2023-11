¿Por qué Jarry no está nominado al mejor regreso de la temporada?: el motivo que explica su ausencia en el premio de la ATP

Las redes explotaron cuando la ATP anunció los nominados a sus premios anuales. Gente de todo el mundo reaccionó a los nombres postulados por el ente, pero principalmente desde este lado del mundo los comentarios fueron más negativos que positivos.

Esto, ya que muchos chilenos no entendían cómo la ATP había dejado fuera del “Comeback Player of the Year” a Nicolás Jarry, quien ascendió del puesto 163 al 19 del mundo, ganando además dos títulos y firmando victorias en los cuatros grand slam de la temporada. Los seguidores nacionales reclamaron en masa ante la exclusión del tenista.

Situación que tiene una explicación. Pese a los evidentes hitos del santiaguino a lo largo del calendario, lo cierto es que este no cumple los requisitos para formar parte del grupo de jugadores nominados, los cuales finalmente fueron el francés Gael Monfils y los alemanes Dominik Koepfer, Jan-Lennard Struff y Alexander Zverev.

Según las reglas explicadas en el sitio oficial de la ATP, para ser considerado en el “Comeback Player of the Year”, el jugador debe haber sufrido una lesión durante la temporada 2022, ya que el premio se refiere para el regreso a la actividad, no a la élite, como en el caso del chileno, quien viene desde 2021 de forma activa tras la suspensión de 11 meses por doping.

¿Jugador más mejorado?

Lo cierto es que pese a que no cumplía los requisitos para formar parte del “Regreso del Año”, Jarry sí se quedó fuera de los nominados al “Jugador Más Mejorado del Año”, donde aparecen Jannik Sinner (4°), Matteo Arnaldi (44°), Ben Shelton (17°) y Christopher Eusbank (34°).

En ese galardón no existían parámetros para dejar fuera al chileno, por lo que la decisión de no considerarlo vino derechamente desde la organización, quienes prefirieron destacar a otros cuatro tenistas.

Obviamente la decisión de incluir a Sinner, quien ganó dos Masters 1000 y llegó a la final de las ATP Finals, y a Ben Shelton quien del 96 del mundo saltó al 17, consiguió el ATP 500 de Tokio y alcanzó las semifinales del US Open, es incuestionable. Pero lo cierto, es que en los otros dos nominados es donde al menos hay debate.

Matteo Arnaldi por ejemplo comenzó el año 134 y lo terminó 44, consiguiendo su mejor resultado ATP en Umag donde hizo semifinales. También llegó a los octavos de final del US Open y ganó tres títulos Challenger. Christopher Eusbank por su parte saltó del 123 al 34 del ranking planetario, firmando su mejor semana al ganar el ATP 250 de Mallorca. Otros logros destacados fueron los cuartos de final de Wimbledon y del Masters 1000 de Miami.