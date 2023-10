“Qué barbaridad, es una mierd...”: histórico técnico mexicano se lanza contra la FIFA por el Mundial 2030

La organización del Mundial 2030 continúa llevándose la atención. La decisión de sacar a Chile de la corporación compuesta entre Uruguay, Argentina y Paraguay para disputar duelos conmemorativos de la cita caló hondo en el territorio nacional.

De hecho, las críticas cayeron de todos lados. Ni siquiera la oficialización de otorgar la sede a España, Portugal y Marruecos se salvó de los cuestionamientos, tanto en Europa como Sudamérica.

En ese sentido, el técnico mexicano Javier Aguirre, que actualmente dirige al Mallorca y tiene una extensa trayectoria en el fútbol español, entre otros países, cuestionó abiertamente a la organización del certamen mundialista.

“Qué barbaridad, qué barbaridad”, comenzó el estratega, a modo de introducción. Después, continuó con un potente mensaje. “Pues a volar porque siempre voy a los Mundiales. Llevo como 10 o 12. A volar, a volar. Vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Es una mierda, no me gusta... digo yo, no sé. No sé”, señaló el Vasco en conferencia de prensa.

Aguirre continuó en esa línea y cuestionó la cantidad de distancia que algunas selecciones deberán recorrer: “Ya en Estados Unidos 94′ me parecía, este... te tocaba jugar en Nueva York y luego volabas a Pasadena, California. Mamita querida, complementó.

Agudas críticas

También, se refirió a la organización del Mundial 2026, que también se realizará en tres países diferentes. “Luego nos ensartaron... Bueno, ahora hay tres sedes. Viene en el siguiente Mundial: en Canadá, México y Estados Unidos. Ya dos nos parece un exceso, pero claro. Yo qué sé. Pues aquí en Europa, yo qué sé, hoy mismo España y Marruecos. Pero la inauguración allá me parece...” añadió, sin terminar la oración y frenándose en sus comentarios. Finalmente, sentenció sus críticas con sarcasmo. “Pero sí, va a ser bonito para los viajes”, indicó.

Otro que no se guardó nada fue José Luis Chilavert. El otrora arquero también apuntó directamente contra la organización del Mundial y lanzó agudas críticas luego de que Sudamérica solo obtuviera tres encuentros previos de conmemoración.

“La CORRUPBOL llevo la Final de la Copa Libertadores a Europa y ahora la final del Mundo”, comenzó señalando el ex seleccionado paraguayo. “Fracaso total. Sudamérica merece respeto y el Mundial debería ser en Uruguay. Donde está Domínguez, es fracaso total”, complementó.