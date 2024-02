“Quiero ganar majors”: la alocada celebración de Joaquín Niemann tras coronarse en el LIV Golf de Mayakoba

Una espectacular victoria consignó Joaquín Niemann en el LIV Golf de Mayakoba luego de vencer al español Sergio García en una definición de infarto que terminó cuando caía la noche. Con actuaciones destacadas en las rondas de viernes y sábado, que le permitieron liderar el circuito, el chileno registraba el domingo una planilla de 70 golpes (-1), tres birdies y dos bogeys en su haber, llegando frente a frente a García con un -12.

Con un apretado juego en tres hoyos, ambos llegaron a verse privados de la luz natural en el cuarto y final agujero. Allí, el talagantino hizo valer su precisión y finalizó con un birdie que le dio la tan ansiada primera corona del año. Con su nombre ya asegurado como campeón, el golfista chileno festejó efusivamente con sus amigos y compañeros de Torque GC, que lo bañaron en champaña mientras celebraba de cara a la grada. En el divertido momento, Joaking ni siquiera podía ver y tuvo que pedir una toalla para secarse los ojos.

En diálogo con la cuenta oficial del LIV Golf, Niemann manifestó su felicidad por ser el vencedor del premio de Mayakoba. “Es realmente increíble. He visto esto en las últimas semanas de trabajo, me he visto a mí mismo en las rondas de práctica concretando ese putt para ganar y es maravilloso”, lanzó.

“Ustedes vieron mi conducción. Fueron muchos divots, casi impacto mi propio divot. Manejé la pelota de manera hermosa y en este hoyo 18 fui adelante y lo metí. Estaba confiado haciéndolo y estoy listo para ganar más torneos. Quiero ganar majors, pero primero tengo que entrar a ellos”, finalizó entre risas.

Con este emotivo triunfo acompañado de su novia, el deportista nacional que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se convirtió en el primer latinoamericano en conseguir un trofeo de esta modalidad en tierras árabes.