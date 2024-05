Rafael Nadal se quita el freno en Roma: “Si me rompo, mala suerte”

A tres semanas de Roland Garros, Rafael Nadal (305° ATP) entiende que es momento de quitarse el freno, incluso si es que eso significa, precisamente, perderse el Abierto de Francia. La apuesta, gira en torno a la necesidad del español de ser competitivo en el segundo Grand Slam del año, algo que no lograra si no pierde el miedo a lesionarse.

Aquello fue confirmado por Rafa en la conferencia de prensa posterior a su victoria en el debut de Roma. Con un duelo de casi tres horas en la espalda, confesó cuál es el principal objetivo de su parada en Italia, en lo que es su tercer torneo consecutivo en la gira de polvo de ladrillo. “Molestias tengo siempre, la cosa es si me limitan o no. Tengo que quitarme ese miedo a romperme. Pasada esa transición de tiempo, tengo que forzar y probarme. Si me rompo, me rompo. Mala suerte. Ese es el objetivo de esta semana. La realidad es que partidos como este, ayudan a que el cuerpo se adapte a los niveles de exigencia que marca el circuito. ”, declaró frente a los medios.

El tono de la declaración obviamente hace sentido al relacionarla a su comentario previo a Madrid, donde confesó que si no se sentía competitivo para ir a Roland Garros iba a optar por saltarse el torneo en donde fue campeón en 14 ocasiones. Algo que volvió a ser abordado por el manacorí: “Llega el momento donde debo intentarlo y dar mi 100%. Tengo que perder el miedo que tenía. Roland Garros es en tres semanas y tengo que forzar mi cuerpo para prepararme de cara a lo que me viene”, añadió.

Una victoria sufrida en el debut

La leyenda española, ganadora de 22 títulos de Grand Slam, necesitó de dos horas y 53 minutos para superar a Zizou Berg (108°) en la primera ronda del Masters 1000 de Roma. El oriundo de Manacor remontó un duelo en donde fue de menos a más ante el belga y apretó el puño tras un trabajado 4-6, 6-3 y 6-4, consiguiendo la que es su victoria número 70 en el torneo italiano.

De hecho, esas complicaciones fueron abordadas por el diez veces campeón de Roma en la conferencia, aclarando que este jueves no mostró su mejor tenis. “Si salgo vivo de estos partidos siempre es una buena noticia. A nivel tenístico, tengo que hacer cosas mucho mejor. Creo que soy capaz de jugar mucho mejor de lo que lo he hecho hoy. Me siento más cerca del nivel al que quiero estar en los entrenamientos, pero luego tengo que ponerlo en los partidos y eso me está costando”, expuso.

Gracias a su victoria en primera ronda, Rafa ahora enfrentará a Hubert Hurkacz, nueve del mundo y reciente finalista del Estoril Open. Si bien el polaco destaca por su regularidad, la verdad es que la arcilla no es su superficie favorita e incluso, pese a haber jugado el partido por el título en Portugal, el resto de la gira no ha logrado repetir ese nivel. Llegó a octavos en Montecarlo y Madrid.

Para el español por su parte es su tercer torneo consecutivo (todos con victorias), algo destacable, si se piensa que en el comienzo de temporada solo logró disputar Brisbane, antes de bajarse del Abierto de Australia, Indian Wells, Miami y Montecarlo.