Rafael Dudamel: “No nos superaron tácticamente”

No es fácil dar la cara cuando se queda eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores. Menos aún cuando no pudiste ni siquiera dar la pelea en la llave. Pero Fernando de Paul entendió que los hinchas azules necesitaban un consuelo, más aún cuando habían visto a los formados en casa asumir un compromiso que era imposible.

“Lamentablemente, por todo lo que está pasando (un brote de covid al interior de la institución), muchos chicos tuvieron que jugar por primera vez en el equipo. Y si bien no conseguimos el objetivo, que era avanzar en la Copa, el club ganó por otro lado: Tiene un plantel competitivo pues hay muchos jóvenes que vienen remando desde abajo” aseguró el portero en la transmisión oficial.

Luego la figura del Romántico Viajero agregó que “nos faltó un poco de atrevimiento para conseguir un buen resultado, pero no era fácil para los chicos pues era su primer partido y contra San Lorenzo en la Copa. También nos complicó el resultado que obtuvimos en Santiago (1-1) y ahora más que analizar lo malo, hay que hacer hincapié en lo que se hizo bien”.

La voz del técnico

Por último, el adiestrador -Rafael Dudamel- aseveró que “en otro estado hubiese sido más parejo y nosotros seríamos superiores. Además, tuvimos que llegar a esta llave con poco tiempo de trabajo futbolístico, pues nuestro primer partido de la temporada fue contra San Lorenzo, y teníamos poco rodaje. No son excusas, pero es real y si teníamos a los hombres de jerarquía estábamos con mas posibilidades de competir. Pero no quier hablar de supuestos, por lo que me importan las conclusiones que podemos sacar de este partido”

¿Y cuales son esas? “No nos superaron tácticamente, si en la individualidad. Por lo que no podemos hablar de justicia, ya que lo hicimos dignamente... Ellos nos miraban con menosprecio al ver tanta cara joven en la cancha, pero se dieron cuenta que no iban a hacer mejores que nosotros colectivamente”, la tiró el venezolano.

Luego lamentó hacer debutar a los jóvenes en una derrota copera y explicó que sacó a Nahuel Luján porque “lo teníamos planificado en esa cantidad de minutos, pues ya había perdido explosión en la cancha.”.