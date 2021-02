Ronald Fuentes: “No creo que Lasarte tenga más cualidades que el Coto Sierra”

Ronald Fuentes (51 años) tuvo una temporada convulsionada. De entrenador estrella del Torneo Nacional con Unión Española, a cesante. Y hace un rato, , presentado como nuevo estratega de Santiago Wanderers. El nacido en Malloco fue encumbrado por capitanes y entrenadores como el técnico más influyente del campeonato. “Estoy muy orgulloso. Que te elijan entre tantos técnicos buenos que hay en el país, es algo que llena de orgullo, y valora lo que hemos hecho en Unión Española como cuerpo técnico. Más que ir revalidándose uno mismo, es mucho más valorable que ese reconocimiento venga desde la gente que está ligada al trabajo que realizamos”, dice.

¿Qué es lo que ha aportado como entrenador para que haya llamado la atención del medio?

La forma de jugar, el modelo. Apostar por futbolistas jóvenes y por otros que quizás no estaban acostumbrados a ser protagonistas en los partidos. Con ellos logramos un estilo de juego que llevó a que todo el resto de los equipos nos respetara futbolísticamente. Siempre jugamos de grande a chico. Ellos nos esperaban, se preparaban mucho para jugar frente a Unión. Eso es un plus. Había siempre una idea clara, que era ir a buscar el arco rival. Obviamente sin descuidar el propio, desde un juego de posesión y asociación.

¿Cuál fue el método de Ronald Fuentes?

Nosotros en esta oportunidad les mostramos un vídeo de lo que queríamos lograr a los jugadores. La forma de jugar y cómo a través de los entrenamientos sentíamos que podíamos lograr ese objetivo. Ellos lo adoptaron de muy buena manera. Era algo distinto a lo que venían haciendo y eso les gustó mucho. Desde el primer entrenamiento recuerdo muy claro que hablábamos de que íbamos a buscar un tercer hombre, y eso lo hicieron parte. Siempre hubo una coyuntura entre técnico y jugadores, que es algo muy importante.

¿En qué cree que estuvo la clave del éxito de Unión?

En el trabajo. En el compromiso de los jugadores conmigo y la institución. En querer lograr objetivos, porque pese a que siempre los clubes se ponen objetivos, había que ser realistas. En ese momento era meterse entre los siete primeros, y se trabajó con ese foco, siempre con la idea de ir creciendo. A medida que se fueron dando los resultados, se reforzó mucho más la idea de juego.

¿La Unión de la primera vuelta es la que lo representa?

Sí, esa es la idea que buscábamos. La jerarquía y la experiencia muchas veces marcan los resultados finales, y a nosotros nos pasó. Pero pese a jugar con jugadores jóvenes, que estaban haciendo sus primeras armas y buscando un poco más la titularidad, se mantuvo la forma de jugar, eso es súper importante. Ningún equipo nos pasó por arriba, y nosotros fuimos muy claro con nuestra idea.

Qué le faltó a Unión para ganar el título?

Cometimos errores como cuerpo técnico en no darle, por la dinámica que nosotros queríamos, descanso a jugadores importantes, durante esa cantidad de partidos grandes que tuvimos post pandemia. Pese a que los GPS marcaban que estaban bien, se lesionaron y eso complicó todo. Después le dimos prioridad a los jugadores jóvenes y a ellos no podíamos pedirles el rol protagónico que tenían los titulares. Los tratamos de ayudar de buena manera, para que hicieran su aporte al colectivo. Pese a que los resultados no fueron buenos, demostramos siempre ser un equipo con ocasiones de gol, que jugaba en terreno enemigo. La diferencia la marca la jerarquía y nosotros no la tuvimos.

¿Dejó de llegar su mensaje?

No, el mensaje siempre llegó. Hasta el último día, la idea de juego siempre se mantuvo.

Que con Pellicer, Unión no mejorará, ¿lo deja mejor a usted?

No tuvo tiempo de trabajar Jorge, así que no tiene ninguna responsabilidad en los resultados finales. Por los partidos que le tocaron y por no tener una semana tipo para trabajar, es imposible hacer una evaluación de los partidos.

¿Hay un problema dirigencial en el club?

No, soy un agradecido de Unión. Nos reinsertaron como cuerpo técnico en la alta competencia. Sé que es algo difícil. Cómo hacen las cosas es tema de ellos, nosotros pudimos trabajar tranquilos y eso lo retribuimos con un buen trabajo y posicionando al equipo en los puestos altos.

¿Se ve como un técnico de mayor prestigio ahora?

Con más experiencia, el prestigio hay que ganarlo partido a partido. Fue muy positiva nuestra pasada por Unión, porque demostramos que hemos ido creciendo. Pero todavía falta. Tenemos que ir subiendo la exigencia

¿Algún desafío que le gustaría cumplir en su carrera?

Siempre he querido dirigir en México, me gusta mucho el fútbol de allá. Todos los equipos tienen opciones de potenciarse con buenos jugadores, entonces eso te da la opción de ser competitivo. Es un anhelo, y trabajo para eso, pero todavía es prematuro porque sé que no tengo tanta experiencia.

Hace unas semanas dijo que la ANFP nunca se contactó con usted para la selección… ¿Aun así, sintió que podía ser opción?

No, nunca lo vi como algo real. Yo tenía claro que los técnicos chilenos, por una declaración del presidente de la ANFP, no éramos una alternativa.

¿Qué le parece la llegada de Lasarte a la selección?

Le deseo lo mejor. Va a tener mucho trabajo, hay todo un país expectante. Si la ANFP determinó que era el indicado, es porque tiene las condiciones. Ojalá que le vaya muy bien.

Si hablamos de candidatos, ¿tiene Lasarte más cualidades que Sierra?

Yo creo que no. Pese a que Martín haya dirigido acá, el Coto ha estado en un Mundial, sabe lo que es la camiseta de la selección. Además tiene un conocimiento total de los jugadores nacionales.

¿Siente que en la ANFP las cosas se hacen al lote?

No puedo opinar de algo que no conozco. Ellos tomaron la determinación de tener un técnico extranjero, quizás los tiempos no fueron los acordes y por eso se complicó todo. Pero cumplieron su decisión y en ese sentido creo que están claros de lo que quieren hacer.

¿Es positivo jugársela por un técnico extranjero o sólo acota las opciones?

Hay que verlo, la evaluación se hará cuando vayan avanzando los partidos. Si no se dan los resultados, seguramente se comenzará a especular sobre por qué no se eligió un técnico chileno y lo mismo al revés. Las evaluaciones siempre van más por el lado de los resultados.