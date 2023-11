“Scaloni, venga a ser feliz”: hinchas cruzados recuerdan la especial relación del DT con la UC mientras evalúa su salida de Argentina

Lionel Scaloni está sintiendo el peso de dirigir a la selección de Argentina. Con el adiestrador al mando la Albiceleste ha conseguido una serie de triunfos. Los títulos de la Copa América de 2021, la Finalissima disputada contra Italia en 2022 y el título del Mundial de Qatar 2022 han resaltado su figura. Además, el último triunfo contra Brasil, que significó el fin del invicto histórico de la Verdeamarela en las Eliminatorias, lo tiene bajo el aprecio de prácticamente todo el país.

Sin embargo, una vez concretada la victoria contra el scratch Scaloni dejó entrever la puerta de salida, buscando algo de descanso entre días tan agotadores. “Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar. Necesito pensar mucho qué voy a hacer”, comentó en la conferencia de prensa posterior a la hazaña.

“No es un adiós ni mucha cosa pero necesito pensar, porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente, se los diré a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posible y que esté bien”, agregó.

Además, sobre sus jugadores dijo que “siento un enorme orgullo de dirigir a estos chicos. Estoy orgulloso de tener un grupo así porque la vara está muy alta. El otro día perdimos y volvimos a competir, que es lo que queremos y les pedimos. Compitiendo de esta manera ellos saben que son una Selección difícil que son un grupo que se apoya mutuamente. Es un orgullo poder dirigirlos”.

Quienes se manifestaron ilusionados con esto fueron los hinchas de Universidad Católica, pues ante la irregular campaña que tiene el elenco hoy comandado por Nicolás Núñez, ven en Scaloni una forma de renacer, en especial por el cariño que manifestó hace algunos años el propio DT. Una ilusión que por el futuro del DT es prácticamente imposible. De seguro, el exfutbolista continuará su carrera como adiestrador en Europa.

Lionel Scaloni acusó un desgaste por dirigir a la selección de Argentina. Foto: Reuters.

En una entrevista con El Deportivo reconoció su cercanía con el cuadro de San Carlos de Apoquindo. “Cuando tenía 14 años, estuve a punto de irme a jugar a la Universidad Católica. Estuve dos días en San Carlos de Apoquindo. Era Gino Valentini el manager. El nombre del entrenador ahora no me acuerdo. Carvallo me parece que se llamaba. Fuimos con mi viejo. Viajamos desde mi pueblo en auto dos mil y pico de kilómetros. Una locura… Había pasado la prueba. Yo estaba encantado, pero mi ficha era de Newell’s y no me dejaron salir. Nunca me olvidé de ese par de días. Quedé enamorado de cómo es el club, del lugar dónde se encuentra. Me brindaron todas las comodidades. Por eso alguna vez me gustaría dirigir a Católica”, reconoció el argentino.

Palabras que ilusionan en la precordillera, pero dada la magnitud del palmarés del DT, resulta mucho más probable que pueda recibir ofertas mejores de equipos de otras partes del planeta. Sin embargo, los fanáticos no han ocultado su ilusión en las redes sociales. De momento, el técnico hasta la temporada 2024 es Nicolás Núñez.

Por lo pronto, el presidente de la Federación de Fútbol de Argentina Claudio Tapia deberá sentarse con Scaloni para tratar de convencerlo para continuar algunos años más, considerando que el próximo año se llevará a cabo la Copa América 2024 en Estados Unidos, competencia que marcará el cierre de varias figuras argentinas, como Ángel Di María o bien Lionel Messi quien partió al fútbol de la Major League Soccer con el fin de llegar de la mejor manera a la competencia.