Ángel Di María confirma el adiós a la selección de Argentina

Argentina comienza a despedir a uno de sus héroes del último tiempo. El atacante Ángel Di María confirmó que está en sus planes dejar la selección de Argentina una vez que finalice la participación de la Albiceleste de la próxima Copa América que se disputará en Estados Unidos.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el Fideo comentó: “Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy”.

Luego también tuvo palabras para referirse a los incidentes que marcaron la previa del triunfo sobre Brasil en el estadio Maracaná en la recién pasada fecha de Eliminatorias.

“Lastimosamente no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese mal trato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna”, afirmó.

Luego, planteó la competencia tras la que se concretará su adiós a la selección. “La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo”.

“Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina carajo!”, cerró en su mensaje.

De inmediato varios de sus compañeros de la selección comenzaron a realizar comentarios en la publicación. “Gracias por absolutamente todo amigo mío te amo”, escribió Leandro Paredes, quien además subió una foto a las historias de la plataforma bromeando con que van a intentar convecerlo para que siga.

“Sos enorme fide”, comentó Paulo Dybala. El arquero Nahuel Guzmán también dejó un mensaje. “Ángel Angelito de enormes alas celestes y blancas. El fuego sagrado en el corazón. Sos inspiración Angelito. Serás el emblema de aquellos que luchamos por nuestros sueños. Te quiero Fide”.

De esta manera Di María confirma un hecho que había planteado hace algunos días en una entrevista para el canal de Youtube Talks at Google donde expuso que “estoy feliz de estar, pero la Copa América es la última. Se terminará ahí. Son decisiones difíciles de tomar, pero hay una nueva generación que viene atrás. Voy a tener 36 años para esta Copa América y, aunque sé que podría seguir estando, siento que también estoy quitando la posibilidad a los chicos que vienen detrás, que están empezando a venir a la Selección, tienen un gran potencial y merecen estar. Es el momento indicado para dar ese paso al costado”, explicó.

“Quiero seguir jugando unos años más, pero ahora tengo contrato con Benfica hasta la Copa América y ahí tomaré una nueva decisión, que seguramente será importante en mi vida. Veremos qué me depara el destino”, agregó en cuanto a su retiro definitivo como profesional.