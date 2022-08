Se detiene el fútbol chileno: no habrá partidos el fin de semana del Plebiscito ni en Fiestas Patrias

Las próximas semanas vislumbran muy complejas en materia de contingencia, debido a diversas actividades programadas, como el Plebiscito y las Fiestas Patrias, lo que repercute directamente en el fútbol, ya que el personal policial se encontrará abocado en la seguridad de estos eventos. Es por eso que la ANFP tras reuniones con las autoridades anunció que la programación de las fechas 24 y 25 del Torneo de Primera División y las 27 y 28 del Torneo de Primera B.

“El pasado lunes 11 de julio, Estadio Seguro y Carabineros confirmaron a la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP que, por razones de seguridad pública, el sábado 10 de septiembre solo podrían programarse algunos partidos de fútbol profesional y en determinados estadios, mientras que para el domingo 11 de septiembre no sería autorizado ningún partido”, explicó la entidad por medio de un comunicado.

En relación al proceso electoral que se avecina, “el lunes 8 de agosto, en tanto, Estadio Seguro informó que, tras consultas con Carabineros y Delegaciones Regionales, no se autorizarían partidos de fútbol profesional los días sábado 3 de septiembre y lunes 05 de septiembre, además del domingo 4 de septiembre, este último por ser día de Plebiscito Constitucional, fecha confirmada en mayo de 2022″, agrega el escrito.

Por otro lado, no estará disponible el viernes 16 de septiembre para la programación de partidos, fecha que se suma al 17 y 18, lo que obliga a una reorganización de las fechas. “Lo detallado explica que las fechas de Primera División y Primera B anteriormente mencionadas deban disputarse, prácticamente en su totalidad, durante días de semana para así no alterar el resto de la calendarización de la temporada 2022. En ese sentido, las fechas posteriores del Campeonato Plan Vital y del Ascenso Betsson no sufrirán modificaciones y ambos campeonatos continuarán su desarrollo según lo informado a los clubes en Consejo Extraordinario de Presidentes realizado en noviembre de 2021″, puntualiza.