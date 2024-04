Se pierde el clásico con Colo Colo: la lesión que complica a la UC en el Torneo Nacional

Universidad Católica comienza a adaptarse al esquema de su nuevo entrenador. Con apenas una victoria en seis jornadas, el brasileño Tiago Nunes tiene como misión enmendar el nivel de los Cruzados en el Campeonato Nacional y volver a pelear por meterse en los puestos de avanzada.

Sin embargo, en el poco tiempo que lleva al mando de la banca, el DT ya tiene que lidiar con un dolor de cabeza. Sebastián Pérez, arquero titular de la UC y figura en el último partido ante Huachipato, sufrió una lesión de consideración que lo tendrá por un mes (como mínimo) fuera de las canchas.

Fue el mismo adiestrador el que comunicó la noticia en la antesala del duelo frente a Cobresal. “Pérez se ha desgarrado. La predicción inicial es de un regreso entre cuatro a cinco semanas. Fue una lesión grave, por lo que no estará disponible para los partidos”, confesó.

Sebastián Pérez será baja por un mes en la UC.

La baja del golero cae en el peor momento para los estudiantiles. Desde el triunfo por 2-0 contra Palestino en la segunda fecha, la UC no ha vuelto a conocer la victoria: 2-0 vs. Coquimbo Unido (Copa Sudamericana), 4-2 vs. Everton, 0-0 vs. Audax Italiano, 0-0 vs. Unión La Calera y 0-0 vs. Huachipato. Además, en los próximos encuentros del calendario aparecen Deportes Iquique, líder del campeonato, y el clásico contra Colo Colo.

Por esta razón, Nunes sabe que no tiene tiempo para lamentarse por esta baja crucial y ya piensa en un reemplazante en la valla. “Naturalmente, vamos a optar por los dos muchachos, Vicente (Bernedo) o Thomas (Gillier). Estaremos evaluando en los entrenamientos, hay un entrenamiento más este viernes y ahí definiremos quién será el portero para los siguientes duelos”, esgrimió.

El que aparece como el candidato a ganar la carrera entre los jóvenes porteros es Thomas Gillier. En los primeros duelos en los que no contaron con el Zanahoria Pérez por lesión, el jugador de 19 años asumió la titularidad y disputó cuatro partidos. Pese a que en esos compromisos recibió siete goles en contra, el canterano tiene el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico para comandar el puesto.