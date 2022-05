Seremi de Salud estudia acciones legales contra Gary Medel tras insultos a funcionarios que no lo dejaron ingresar a un concierto

Gary Medel protagonizó un cuestionable hecho la noche de este jueves mientras intentaba acceder al concierto que Karol G daba en ese momento en el Movistar Arena. El defensor de la Roja inició una transmisión en vivo a través de Instagram en la que acusó a dos funcionarios de la Seremi de Salud que no lo dejaron ingresar al evento.

“Miren chiquillos, este es el hueón que tiene la cagá acá, el seremi, este hueón, tengo las tres dosis”, comienza diciendo en la transmisión mientras sigue al funcionario exigiéndole que se de vuelta para mostrarle la cara mientras insiste que cuenta con las tres vacunas contra el Covid.

Tras ello, y luego de que uno de los apuntados acusara estar recibiendo amenazas del futbolista, Medel reacciona de la peor forma y comienza a insultarlos. Gary llama a uno como el “Bigote” y le pide el nombre a su otro compañero, el cual se identifica como Ángelo. Posterior a eso se da cuenta de que lo están filmando y comenta “me está grabando esta chancha”.

La transmisión se cierra realizando un llamado a sus seguidores en Instagram para funarlos.

Desde la Seremi de Salud Metropolitana explicaron a El Deportivo que “Gary Medel no mostró un pase de movilidad chileno válido para entrar al concierto. Exigencia que está en el Plan Paso a Paso Seguimos cuidándonos”.

“No hemos podido determinar si ya había pasado 6 meses de su última vacuna y, por lo tanto, ya perdió inmunidad y necesita refuerzo, o si no validó su esquema. El punto, es que no acreditó el pase chileno y exhibió documentación europea que no es válida en Chile”, continuaron.

Además indicaron que debido a los insultos dirigidos hacia los fiscalizadores “el departamento jurídico de la SEREMI de Salud, está estudiando acciones legales, en este caso, que desagravien a nuestros funcionarios que fueron expuestos. Estamos analizando realizar la denuncia al Ministerio Público, por posible delito de atentado contra la autoridad artículo 261 número 2 y artículo 269 ambos del Código Penal”.