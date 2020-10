Sierralta y el duelo ante Colombia: “No es tan importante jugar bien, sino sacar los puntos”

Francisco Sierralta lamentó la derrota de la selección chilena ante Uruguay, pero asegura que el trámite del partido les dejó cosas positivas pensando en Colombia, el próximo rival.

“Las sensaciones son buenas. Hicimos un gran partido, pero nos quedamos con un gusto amargo, a poco. Queríamos sacar un empate o una victoria allá, pero ahora estamos pensando en Colombia. Sentimos que el martes tenemos que recuperar esos puntos que no pudimos sacar en Uruguay”, dijo el defensa, en conferencia de prensa.

Justamente, los cafeteros golearon a Venezuela por 3-0 en Barranquilla, anoche, con amplia superioridad. El zaguero formado en Universidad Católica destacó el poderío caribeño. “Ayer pudimos ver a Colombia, en un partido que resolvieron muy temprano. Son muy buenos jugadores y vienen con harto rodaje en sus equipos. Va a ser un partido dificilísimo, pero con la confianza y actitud que metimos en Uruguay lo podemos sacar adelante”, advirtió.

Para Sierralta, lo más importante es conseguir el triunfo y no tanto mostrar un buen fútbol. “Siento que estamos bien. Hicimos un muy buen partido con Uruguay, pero lamentablemente no pudimos conseguir los puntos. Ahora nos toca jugar de local contra un muy buen rival, pero vamos a hacer todo lo posible como lo venimos trabajando, para la presión alta, para estar juntos, para meter mucha actitud para poder sacar este partido adelante. Lo importante es sacar el resultado al final. Puede que no sea tan importante a veces jugar tan bien, sino sacar los puntos, que es lo que todos queremos”, cerró el zaguero.