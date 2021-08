Simone Biles regresa a la lucha por las medallas: decide competir en la viga de equilibrio

Simone Biles regresa a la competencia por las medallas en Tokio 2020. Así lo anunció la federación de gimnasia de Estados Unidos a través de sus redes sociales.

“Estamos muy emocionados de confirmar que verá dos atletas de Estados Unidos en la final de la viga de equilibrio mañana - ¡¡Suni Lee Y Simone Biles!!”, escribieron en la cuenta de Twitter.

De esta manera, la gimnasta estadounidense podrá intentar luchar por una medalla en la cita de Tokio e intentar superar en la especialidad la medalla de bronce que obtuvo en Río 2016.

Biles se había retirado de las competencias tras su primer salto en el concurso completo por equipos. Si bien en un principio se habló de una posible lesión, con el pasar de las horas se supo que se trataba de algo mental

“Estoy peleando contra mis propios demonios”, había asegurado. “Simplemente no confío en mí tanto como antes. No sé si es la edad. Siento como si no me divirtiera tanto”, añadió en la oportunidad.

El equipo de Estados Unidos en la final del concurso completo. Foto: Reuters.

Luego vino el retiro del all around individual y las finales de salto y barras asimétricas, dejando en duda su actuación en el último aparato en el que estaba clasificada.

La final de la viga de equilibrio, donde también estarán su compatriota Suni Lee, la canadiense Elisabeth Black, la rumana Larissa Andreea Iordache, la rusa Vladislava Urazova, la brasileña Flavia Saraiva y las chinas Tang Xijing y Guan Chenchen, está programada para este martes a las 04.50 horas de Chile.