Sonríen Paulo Díaz y Pablo Solari: las señales que apuntan al retorno de Marcelo Gallardo a River Plate

River Plate está cerca de concretar el retorno de un viejo conocido para reemplazar a Martín Demichelis. Luego de la salida confirmada del entrenador, Marcelo Gallardo se transformó en la obsesión de la directiva. Tras su paso por Al Ittihad, donde tuvo un conflicto con Karim Benzeman, el Muñeco se encuentra en Argentina. Este martes sostendrá una reunión presencial con la dirigencia del elenco de la banda sangre. Hasta ahora han tenido contactos telefónicos. La presión popular lo tiene como el favorito de los fanáticos. Este domingo corearon el nombre del exvolante en la agónica victoria de los millonarios sobre Sarmiento.

De acuerdo a lo expuesto por el periódico Clarín, a diferencia de su pausa anterior, ahora el entrenador que también cuenta con pasos por Nacional de Montevideo no quiere pasar tanto tiempo sin dirigir. La vez pasada demoró un tiempo en encontrar club. De hecho, fue puesto en la órbita de varios club europeos, pero terminó en Arabia Saudita. En esa ocasión llegó a rechazar una oferta del Olympique de Marsella, cuando Alexis Sánchez todavía militaba en el elenco de la Ligue 1.

Marcelo Gallardo es considerado el DT más exitoso de la historia de River. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

En esa línea, el plan B de la directiva de River sería Eduardo Coudet, quién está libre tras su salida de Internacional. El rosarino, en Argentina, ha dirigido a Rosario Central y Racing. Como futbolista, en tanto, pasó por el cuadro millonario entre 1999 y 2004. El plazo que se ponen en Núñez es que su nuevo entrenador firme antes de los octavos de la Copa Libertadores, donde enfrentan a Talleres el 15 de agosto.

El plantel, factor clave

Según TyC Sports, el plantel está jugando un rol importante en las negociaciones con Gallardo. El citado medio apunta a que un grupo de futbolistas se acercó al mánager, Enzo Francescoli, para pedir el retorno del Muñeco. Muchos alcanzaron a estar bajo el alero del exmediocampista y creen que su regreso podría ser fructífero para la institución. En su primer período, dirigió 424 partidos, ganó 228, empató 111 y perdió 85. Eso en siete años y medio. Sumó 14 títulos, destacando dos Copas Libertadores, la de 2015 y la de 2018.

Paulo Díaz mantenía una estrecha relación con Gallardo. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

En Argentina también destacan el papel que tomó Jorge Brito, el presidente de River Plate. Además, en Clarín detallan en el entorno del DT reconocen que la vuelta está encaminada. Su cuerpo técnico estaría conformado por Matías Biscay, Hernán Buján, el profe Pablo Dolce, Mariano Barnao, sus históricos colaboradores. A ellos podría sumárseles Marcelo Barovero como preparador de arqueros, quien hace solo semanas se retiró del fútbol profesional. El día D de las negociaciones sería este martes, cuando Gallardo arribe a Buenos Aires desde Mendoza. En esta última ciudad se encontraba visitando a su hijo Nahuel, quien integra el plantel de Independiente Rivadavia. Los más optimistas en la mesa millonaria esperan avanzar rápido y que el Muñeco dirija el próximo domingo ante Unión de Santa Fe.

Dentro de los jugadores que están pujando por el regreso del nacido en Merlo están Pablo Solari y Paulo Díaz. El atacante transandino de paso por Colo Colo fue llevado por Gallardo a la institución. “Más allá de su rápida asimilación desde la llegada a la institución y lo rápido que tomó vuelo, estuve hablando con él en los últimos días y no hay que olvidarse que es un chico joven. No hay que perder de vista los procesos, que son cambiantes, buscando que no pierda su naturalidad y alegría con la que llegó”, elogió al Pibe en sus primeras semanas en Núñez.

En tanto, el defensor se transformó en un pilar en la parte final de la primera etapa de Gallardo. El zaguero de la Roja nunca ha ocultado como creció su relación con el estratega. “Estoy muy agradecido con él de estar en este gran club, me hizo mejor jugador”, dijo cuando partió el DT, a finales de 2022.