Una sanción de hasta 40 años: Colo Colo pide duro castigo a barrabrava de la U

El caso de Maykool Muñoz Castro sigue haciendo ruido en el fútbol chileno. El barrista, fanático de Universidad de Chile y que hoy está en prisión preventiva, arriesga una dura sanción que implicará una prohibición de ingreso a los estadios. Uno con una pena de 10 años sin poder entrar a los recintos deportivos, luego que la ANFP reabriera la causa por la violencia generada en Coquimbo, en un amistoso de verano entre piratas y la U, el pasado 30 de enero. El otro, de tres décadas, por el presunto homicidio de un hincha de Colo Colo después del Superclásico, al tratarse de un hecho conexo con el partido. Este martes, en tanto, Azul Azul y la ANFP se ausentaron a la citación de la Comisión de deportes de la Cámara de Diputados para tratar este caso.

Los hechos acontecidos en el verano ocurrieron el Francisco Sánchez Rumoroso. El barrista intentó ingresar de forma violenta al recinto. En ese momento, la Delegación Presidencial interpuso una denuncia en contra del fanático. Sin embargo, esta no perseveró en la Fiscalía. Por este motivo, Muñoz presentó una solicitud para ser eliminado del registro de admisión. Meses después, específicamente luego de que Canal 13 exhibiera un reportaje sobre el caso de Muñoz, el Fiscal Jefe de Coquimbo, Claudio Correa, solicitó reactivar una querella en contra del hincha.

“Estamos satisfechos con la decisión de la Fiscalía y de poder continuar con esta investigación. Nosotros lo hemos dicho de manera reiterada que queremos que el fútbol sea un espacio de entretención, diversión, familiar, que todos podamos disfrutar de esta actividad. Es importante combatir la delincuencia que se produce tanto al interior como en los entornos de los estadios y para eso vamos a seguir perseverando. Continuaremos adelante con la querella que hemos presentado”, señaló Galo Luna, delegado presidencial de Coquimbo.

La barra de Universidad de Chile. Foto: Photosport

El otro trágico suceso ocurrió el 10 de marzo de 2024. Ese día, Universidad de Chile rompió con 23 años de maldición en el estadio Monumental y venció a Colo Colo por la cuenta mínima. En la cancha era una fiesta azul. No obstante, lo que era un día de alegría para los laicos, terminó en una tragedia. José Alejandro Tapia Cortés falleció a manos de un grupo de fanáticos de la U, según los videos que se viralizaron. El fanático albo, de 28 años, había viajado en un bus arrendado con otros forofos para viajar a Pedrero desde Llay-Llay. En el trayecto de regreso, fue asesinado. El violento hecho sucedió cerca de las 11 de la noche en la comuna de San Miguel, en la intersección de avenida Departamental con Autopista Central. La investigación posterior derivó en la detención de tres individuos, el 5 de septiembre. Uno de ellos, Maykool Muñoz.

Sobre su anterior salida de los registros de derecho de admisión, Pablo Milad había declarado que: “Muñoz fue incorporado al código 102, y la misma persona solicitó que lo sacáramos del 102. Nosotros primero verificamos quién hizo la denuncia al 102. Esta denuncia se hizo directamente con el club Coquimbo Unido, porque era el organizador de este partido amistoso, y el club dijo que ellos no habían hecho la denuncia. También se preguntó al jefe de seguridad (Daniel Gangas) y a la empresa del evento que realizó el partido y ninguno de ellos había realizado la denuncia para el derecho de admisión”.

“Nosotros como ANFP no somos la Fiscalía, nosotros tenemos dos aspectos de prohibición de ingreso a los estadios, que es el 101 y el 102. No tenemos más herramientas para saber si esa persona es delincuente o no es delincuente”, expresó Milad en ese momento.

Los dardos entre la ANFP y el gobierno

La situación de Muñoz Castro abrió una nueva herida entre la ANFP y el gobierno “Las autoridades del sector privado, porque finalmente hay una Asociación Nacional de Fútbol y hay autoridades que la dirigen, tienen que asumir su responsabilidad y no buscar lavarse las manos, porque, finalmente, creo que esa persona nunca debió haber ingresado. Es un delincuente. De hecho, hoy está en prisión preventiva donde está procesado como el eventual autor de un homicidio”, señaló Manuel Monsalve, subsecretario del Interior.

Una reunión entre la ANFP y el gobierno.

“El Gobierno no tiene las facultades para levantar las sanciones. Lo que el Gobierno hace, Estadio Seguro hace y a veces las Delegaciones, es proveer los antecedentes de esa persona a las instituciones privadas y esos antecedentes de proveyeron y los antecedentes eran muy claros. Y desde esa perspectiva, la decisión tiene que explicarla quien la tomó”, agregó Monsalve.

Consultado por los líos que ha tenido con el ejecutivo, Pablo Milad señaló a El Deportivo, durante el último fin de semana, que pese a los conflictos, su relación con el oficialismo es positiva. “Creo que la relación con el subsecretario siempre ha sido buena. Nos abrió las puertas. Nosotros no queremos a los delincuentes en el estadio. Yo le pido al Gobierno que el Registro Nacional del Hincha sea ley y alejemos a todos los delincuentes del estadio. Por eso tenemos que seguir trabajando en conjunto como lo hemos hecho hasta ahora y como se hizo también en la conformación de la ley corta, que está en el Parlamento con urgencia, pero todavía no sale”, dijo el presidente de la ANFP.