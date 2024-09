Iván Zamorano se agiganta en España: “No sé lo que costaría en el fútbol actual; ya no hay centrodelanteros como yo”

Iván Zamorano alzó la voz desde España. El exjugador, que se encuentra radicado en territorio ibérico en el marco de su participación como embajador de LaLiga y como comentarista de la cadena televisiva Movistar, tuvo tiempo para referirse a su destacado paso por la Primera División de dicho país y a la actualidad del Real Madrid.

El recuerdo

Iván Zamorano volvió a la capital española para cumplir una nueva etapa en su carrera como comunicador. Luego de vivir durante 8 años en Miami, el otrora futbolista de la Selección Chilena explicó las motivaciones que lo llevaron a viajar junto a su familia a la tierra donde triunfó en la década de los ‘90. “Todo surgió de una situación familiar y después de una entrevista que tuve que hacerle a Javier Tebas para mi canal. Él me dijo que le interesaría contar conmigo como embajador de LaLiga a nivel internacional. Lo hablé con mi familia y después de que contactaran conmigo desde Movistar para ser comentarista de los partidos de LaLiga pusimos rumbo a España, mi segunda casa”, partió diciendo en la entrevista con Diario AS.

En ese sentido, el delantero comenzó analizando el panorama de una competición que presenta muchas diferencias a cómo era en antaño. “El fútbol que yo jugaba aquí en España, con Valdano en el Madrid o con Cantatore en el Sevilla, era muy atractivo. Ahora es mucho más físico y si no estás preparado, no puedes jugar. Además, el entorno también ha cambiado: la pasión es la misma, pero el ambiente en los estadios es diferente. Y, además, todo lo que tiene que ver con lo comercial y económico no tiene nada que ver a cuando yo jugaba, ahora los clubes invierten mucho más en capital humano y las millonadas que se pagan son tremendas”, apuntó.

En esa misma línea, ‘Bam Bam’ alabó su paso por el fútbol ibérico y valoró las cualidades futbolísticas que lo llevaron a convertirse en una de las principales figuras del certamen español. Para él, sería difícil ponerle un precio a su carta. “Yo siempre fui un superdotado físicamente, así que hoy día sería mucho mejor futbolista y no sé cuánto costaría porque ya no hay delanteros centro como yo. La gente no sólo me recuerda por mis goles, sino por lo guerrero que era, que nunca daba un balón por perdido y me dejaba el alma en el campo. Me encantaría jugar en esta época”, agregó el eximio anotador de los merengues, teniendo en cuenta que la posición neta del centrodelantero está cada vez más en desuso en la actualidad.

No olvida al Real Madrid

El nexo entre el chileno y el Real Madrid sigue presente a pesar del paso de los años. Zamorano no olvida a los merengues, principalmente porque en aquella institución experimentó uno de los mejores rendimientos de su carrera y protagonizó noches históricas. En la temporada 1994-95, el nacional logró alzarse como el pichichi y terminó levantando el trofeo al final de la campaña. Además, en un Superclásico, convirtió un triplete en el épico 5-0 ante el Barcelona.

Por esto, el ahora comentarista abordó la situación actual del club blanco, haciendo hincapié en la problemática que azota a Vinicius Jr. en relación a los insultos racistas. Algo que también experimentó en su calidad de jugador. “Me parece genial que se harte de lo que le dicen, porque es injusto. Además, que se esté intentando atajar desde LaLiga y la Justicia toda esa violencia verbal hacia jugadores de otra raza o simplemente extranjeros es un gran paso. Ahora hay mucha más sensibilización sobre este tema, pero cuando yo jugaba convivíamos con ello como algo normal. ¿Cómo entendía la gente que te podía rebajar la moral? Insultándote. A mí, la verdad, es que nunca me afectó, pero ni a Fernando Redondo, ni a Freddy Rincón, ni a Míchel, que le decían de todo, y eso que era español. Nos dedicábamos a jugar y no se nos ocurría enfrentarnos a la grada. Al final es un problema de educación. No entiendo cómo se puede ir a un estadio a insultar en lugar de a disfrutar del fútbol”, agregó.

En relación al nivel del brasileño, Zamorano también se animó a lanzar un pronóstico para el Derbi madrileño, indicando que el Real Madrid se impondría por 2-1 en su visita al Cívitas Metropolitano. Sin embargo, en esta oportunidad el goleador no estaría en lo cierto con la predicción, ya que los clubes madrileños repartieron puntos tras un 1-1 que se definió en el final.