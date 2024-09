Iván Zamorano pone a la Roja de 1998 por sobre la de Ricardo Gareca: “A la de hoy le ganamos; a la de la Generación Dorada le competíamos”

La selección chilena no pasa por un buen momento. Después de la caída contra Argentina por la séptima fecha de las Eliminatorias, el Equipo de Todos bajó hasta el penúltimo lugar en la tabla. Por lo mismo, el próximo partido contra Bolivia, en Santiago, será clave en las aspiraciones de escalar posiciones para pelear por un lugar en el Mundial de 2026.

El bajo nivel mostrado desde la actuación de la Copa América era algo que Iván Zamorano avizoraba desde los días previos, tal como quedó reflejado en medio de una conversación en la que participó junto a Mario Yepes, Paolo Guerrero, Nolberto Solano y Zé Roberto. En un minuto comienzan a hablar sobre si las selecciones en las que actuaron podían darle pelea a los equipos que competirían en el torneo continental.

“O sea, ¿me estás diciendo que tu selección, en la que tú jugaste, le gana a la actual selección, la de Colombia?”, cuestionó Iván Zamorano en el programa de Betsson Perú a Yepes.

El colombiano no dudó: “A la de 2014, sí, le gana. La de antes, no sé”, comentó ante la consulta. Luego, se le planteó la misma dinámica al peruano Nolberto Solano. “¿Tu selección le gana a la actual peruana?, planteó Bam Bam.

“¿La del 98? Puede ser, la del 98 puede ser”, respondió el exseleccionado incaico tras pensar algunos instantes. Paulo Guerrero, complementó que: “Lo que pasa es que esa (selección) jugaba más, pero hoy por hoy el fútbol ha cambiado mucho, es más dinámico. Es más veloz, se juega con otra intensidad”.

Ante esto, Solano replicó precisando que: “Creo que las transiciones de Paolo hoy en día son más rápidas, porque los centrales son más rápidos”.

Así, llegó el turno para que Zamorano diera su perspectiva, recordando allí el poder goleador que consiguieron en la delantera junto a Marcelo Salas y que los llevó a clasificar al Mundial de Francia 1998.

Marcelo Salas, junto a Iván Zamorano, celebra uno de sus goles a Italia en Francia 1998. Foto: @fifacom_es/Twitter

Claro que el punto de comparación no fue la actual de Ricardo Gareca, sino que con la Generación Dorada, que consiguió las únicas Copas América que tiene la Roja. “Mi selección del 98 le competía a esta. A la dorada... A la de hoy le ganamos, pero a la dorada le competíamos”, aseguró el delantero.

Solano, planteó que, en todo caso, a “la dorada corriendo los iba a matar”. Un punto que fue aceptado por el exjugador del Real Madrid. “Hacían ese siete por uno al Guatón Vega o al Coto Sierra y ya lo mataban”, dijo entre risas.

Si bien le plantearon al exdelantero que la zona de volantes mostraba algunas debilidades, el ex Colo Colo manifestó que: “Si la pelotita pasaba el medio campo... Yo y Salas arriba, sabes que...”.

La explicación del 1+8

En la misma instancia, Zamorano aprovechó de recordar cómo se forjó la clásica camiseta 1+8 que vistió en el Inter de Milán. Tras la llegada de Ronaldo al club, quien se apoderó de la camiseta 9.

“Ronaldo la exigió y yo no tenía problema, si tenía que dársela a él, que era el mejor del mundo, obvio. Pero nosotros como futbolistas tenemos que estar constantemente reinventándonos”, planteó.

“Entonces, le dije al presidente, ‘¿puedo sumar números?’ y me dijo, ‘no hay problema, puedes jugar con la 27 o con la 18′. Pero yo quería ponerle un signo más. Me dijo: ‘no, pero eso no se puede’”, continuó Bam Bam con la historia.

“Pero, finalmente, habló con el presidente de la Federación y me dio permiso para poner un signo +. Y esa fue una de las camisetas más vendidas en la historia del fútbol italiano”, cerró Iván Zamorano.