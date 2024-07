Iván Zamorano se emociona al ver a Kylian Mbappé con la 9 de Real Madrid: “Es un honor, un orgullo, pesa muchísimo”

Imposible no recordar a Iván Zamorano cuando un nuevo delantero firma por Real Madrid. El atacante chileno consiguió grandes actuaciones en el Santiago Bernanbéu, recinto en el que fue campeón y máximo artillero de la liga española.

Por eso, tras ver la presentación de Kylian Mbappé como el nuevo atacante estrella del equipo blanco, los recuerdos de agolpan en el excapitán de la selección chilena.

“Con la camiseta 9, lo primero que se me viene a la cabeza es llegar al Madrid, algo que cuesta mucho. Llegar es un honor, un orgullo, que te pasen la número 9, pesa muchísimo. De la época de Di Stéfano, pasando por Santillana, yo vine después de Hugo Sánchez”, dice el atacante a Redgol, tras rememorar su llegada al barrio de Chamartín, en julio de 1992.

En ese mismo escenario, Zamorano agrega que “ahora que veo a Mbappé con el 9 me trae recuerdos muy lindos. Es una camiseta que vestí con mucho esfuerzo, mucha perseverancia, entregando lo mejor de mí. Ver a Mbappé con ella es un orgullo muy grande. El día de mañana será espectacular poder disfrutarlo”.

El exjugador jugó cuatro temporadas con el gigante hispano. Disputó 173 partidos y marcó 101 goles, según los datos proporcionados por los canales del club, con el que ganó un título de LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

“Hay un antes y un después para cualquier jugador cuando tienes la posibilidad de jugar en el Real Madrid. Por la historia, por lo que significa jugar ahí, a mí me pasó. A pesar del cariño y el amor incondicional por todos los clubes en que jugué”, afirmó el oriundo de Maipú.

El éxito de España

El exfutbolista siguió de cerca el título de la selección española en la Eurocopa, el cuarto de la Roja del Viejo Continente. Sobre todo, porque Bam Bam conoce muy de cerca al arquitecto de esta nueva corona, el técnico Luis de la Fuente.

“Fuimos compañeros un par de años en Sevilla. Hicimos una buena amistad y me pone muy contento. Ya en su momento tenía la capacidad para ver el fútbol de una manera distinta, de vivirlo de manera diferente”, aseguró el comentarista.

A renglón seguido, Zamorano destacó el trabajo integral que hizo el DT hispano para culminar en la corona continental lograda el domingo pasado, en Berlín.

“Es un técnico que ha logrado traspasar sus conocimientos desde el fútbol formativo. Estuvo en la Sub 17, Sub 18, Sub 23. Me pone contento que se haya coronado de esta forma, primero en la Nations League, y ahora en la Eurocopa. Le tengo mucho cariño, que le siga yendo muy bien”.