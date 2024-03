Vuelve a préstamo desde Brasil: Luciano Arriagada regresa para reforzar la delantera de un equipo chileno

Audax Italiano busca reforzar su delantera. El equipo de La Florida acumula dos derrotas y una victoria en el actual Campeonato Nacional 2024. Por lo mismo, para afinar los últimos detalles en el plantel, cerraron en las últimas horas la incorporación de un viejo conocido: se trata de Luciano Arriagada.

El delantero de 21 años llega proveniente del Athletico Paranaense de Brasil, en calidad de préstamo por un año, con una opción de compra. Así, el atacante nacional reforzará una zona en la que durante los tres partidos de este año el entrenador Walter Erviti ha alineado de titular al tridente compuesto por Ignacio Geraldino, Alessandro Riep y Thomas Rodríguez.

El retorno luego de una polémica salida

Arriagada tuvo una buena irrupción en el fútbol chileno entre la temporada 2020 y 2021 en Colo Colo. Tanto es así que le valió para ser convocado a la Copa América de Brasil hace tres años, cuando la Roja era dirigida por Martín Lasarte.

Arriagada durante la Copa América 2021.

Ahora, vuelve al país luego de una polémica salida del Cacique. De hecho, el delantero se fue apuntando a Gustavo Quinteros. “Cuando volví de la Copa América, estaba muy motivado. Casi hice un gol y no sé qué hubiera pasado. Volví con muchas emociones, ganas de trabajar. En el primer partido, la vuelta con Palestino, Gustavo no me cita y me dice que tengo que ir de pelotero”, declaró el formado en Macul a ESPN.

“Mi intención siempre fue renovar con Colo Colo. Mi papá me contó que querían renovar conmigo y yo le dije ‘sí, obvio’. Mi sueño era estar en el equipo, consolidarme, ser goleador y partir. Después apareció lo de Paranaense”, afirmó el atacante.

Para la temporada 2023 fichó por el mencionado Athletico Paranaense, club en donde nunca se logró consolidar. En el exigente Brasileirao generalmente fue suplente y sumó pocos minutos, algo que también se repitió en el resto de los torneos.