“Ya tenemos la venia para incursionar en un mall”: Colo Colo alista la apertura de su primera tienda fuera del Monumental

Colo Colo avanza en una serie de iniciativas de importancia comercial y de sostenibilidad, las que compartió durante la exposición del gerente comercial de Blanco y Negro Samuel Pérez en el iDream Summit, seminario organizado por VS Lab, donde el ejecutivo anunció una gran cantidad de novedades con respecto a nuevos negocios y proyectos.

Al ya conocido lanzamiento de un pisco y de una línea de barras de cereal, los albos preparan su incursión en el comercio masivo, luego del gran éxito de sus tiendas al interior del estadio Monumental, por lo que ahora alistan un nuevo salto.

“Inauguramos la primera tienda en el estadio. Una tienda, modesta, pequeña, porque queríamos ver cómo funcionaba, hicimos la evaluación de proyecto, convencimos al directorio de que necesitábamos equis montos de inversión para poder lanzarnos con esto y que el payback (retorno) iba a ser en cinco, seis meses. El payback fue en un mes y medio. El resultado fue inmediato”, comenzó señalando el gerente comercial del Cacique.

“La tienda para los días de partidos está llena, vende como loco. De martes a domingo sigue abierto porque nosotros en el museo estamos con un promedio de 200 personas al día que asisten. Ellos se pueden llevar un recuerdo. Antes la gente que iba al museo no podía comprar, porque no había una tienda. Imagínense, ir al Bernabéu, entrar al museo del Real Madrid y no salir con un souvenir o una camiseta. Impensado en Europa o en Estados Unidos. Bueno, ahora tienen la posibilidad. Y eso ha hecho que hayamos aumentado en casi un 800% los ingresos del 2019 a la fecha en nuestras tiendas: e-commerce más tiendas físicas”, destacó sobre este éxito.

De este modo, el siguiente paso ya está definido en una primera etapa. “Tenemos una tienda en el sector Cordillera, y estamos en un proyecto, esta es una papita, de empezar a abrir tiendas en distintos malls a lo largo de Chile. Ya tenemos la venia para incursionar en un primer mall y ver cómo nos va. De irnos bien, de aquí al mediano plazo, armaremos la estrategia para tener equis cantidad de tiendas en equis cantidad de regiones”, anticipó, a modo de primicia.

Hitos de sostenibilidad

Otro de los saltos importantes que ha dado Colo Colo se encuentra en materia de sostenibilidad, en un trabajo conjunto con la empresa ISA. “Somos pioneros y hemos innovado muchísimo. Queremos ser el primer club carbono neutral de Chile y me atrevería a decir que de Latinoamérica también. Aquí estamos trabajando con un auspiciador y estamos en una alianza gigantesca para lograr este objetivo de aquí al centenario”, expresó Pérez.

“Hemos plantado árboles en cuatro regiones del país, estamos reciclando después de cada partido en el Monumental. Queremos ser reconocidos a nivel mundial”, detalló.

Y en ese contexto, el funcionario reveló que la institución cerró dos importantes alianzas a nivel mundial en los últimos días, que permitirán facilitar este objetivo. “Somos el primer equipo chileno y el cuarto a nivel sudamericano en pertenecer a Football for the Goals de las Naciones Unidas y el día de ayer (lunes) llegó nuestra aceptación para ser parte del Pacto Global de la ONU. Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, un brasilero y nosotros”, reveló, acerca de este importante hito.