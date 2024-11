Zampedri, el mejor del Torneo Nacional: cómo votaron los capitanes en la encuesta del fútbol chileno

La Gala Crack volvió a elevar la figura de Fernando Zampedri. El histórico goleador de la UC, que durante el certamen anotó 19 dianas, fue elegido por segunda vez consecutiva como el mejor, en una encuesta que consideró a los 16 capitanes de los clubes de Primera División más los sufragios del Círculo de periodistas deportivos.

“Tener el reconocimiento de mis compañeros de otros equipos es tremendo. Muchas gracias a los capitanes, al círculo del fútbol que me ha votado hoy”, señaló sobre el escenario de la premiación”, señaló. El Toro no ocultó su emoción. “Si voy años atrás y me preguntaban dónde estaría hoy, nunca imaginaba estar recibiendo un gran premio en un país que nos abrió las puertas y acogió de la mejor manera a mi familia y a mí, somos muy felices en este país”.

Lo cierto es que la elección para escoger al mejor del Torneo Nacional fue reñida. Más si se considera que los votos de los periodistas terminaron consagrando a Zampedri. Entre los capitanes, Edson Puch, la figura de Iquique, fue escogido con un 25% de preferencias, por sobre los 18,55% que logró el Toro, cifra idéntica a los sufragios que recibió Carlos Palacios, de Colo Colo. Sin embargo, el voto de los periodistas terminó inclinando la balanza a favor del transandino.

¿Cómo se votó por el mejor? Los sufragios fueron ponderados como porcentajes en todos los grupos de votación. Pore ejemplo, si ocho capitanes de Primera División de un universo de 16 jugadores votaron por un determinado futbolista, ese número pasa a ser 50%. Además, se consideraron a 85 periodistas.

Jugador Capitanes Periodistas Suma Fernando Zampedri (U. Católica) 18,75% 38,82% 57,57% Carlos Palacios (Colo Colo) 18,75% 10,59% 29,34% Edson Puch (Iquique) 25% 3,53% 28,53% Arturo Vidal (Colo Colo) 6,25% 10,59% 16,84% Leandro Fernández (U. de Chile) 6,25% 8,24% 14,49% Matías Zaldivia (U. de Chile) 6,25% 7,06% 13,31% Rodrigo Contreras (Everton) 6,25% 7,06% 13,31% Ariel Uribe (U. Española) 6,25% 4,71% 10,96% Marcelo Díaz (U. de Chile) 0 8,24% 8,24% Estevan Pavez (Colo Colo) 6,25% 1,18% 7,43%

Todos los ganadores de la Gala Crack 2024