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    ¿Cuánto pesa el networking en la rentabilidad de una startup?

    Pequeños emprendedores, inversionistas y fundadores de grandes startups concuerdan en la importancia de dedicarle tiempo a conocer y cultivar contactos. ¿Cómo se logra?

    Por 
    Daniel Fajardo

    Melyna Montes llegó desde Parral a Santiago siendo muy joven. Pasó una serie de dificultades hasta encontrar refugio en las viviendas abandonadas de Bajos de Mena. Desde allí reconstruyó su vida, dejando atrás experiencias de violencia y drogas. Hoy, es una reconocida dirigente y emprendedora social. Creó Bajos de Mena TV, La Vitrina TV, y junto a Alejandra Mustakis fundó 1KO, una iniciativa que busca convertir el talento de los jóvenes de ese barrio de Puente Alto en oportunidades. “Muchos emprendedores que están en las redes sociales tienen el networking desde la cuna. Pero en los territorios no tenemos esa conexión”, dice.

    Por eso, para ella, la clave fue abrirse a otros mundos. “Cuando me invitan a un conversatorio o a cualquier cosa, estoy muy atenta de aprender”, dice Montes, quien agrega: “En la práctica, intento hacerme un tiempo. Al menos una vez a la semana para ir a algún evento, porque desde ahí se abren las puertas. Vuelvo pensando qué vamos a hacer, dónde nos vamos a meter, a quién voy a preparar”.

    Melyna Montes

    Aunque parezca un lugar común, para cualquier emprendedor el networking es fundamental. “El capital relacional es clave en una startup porque ésta no crece solamente con un buen producto, sino, con las personas correctas alrededor del negocio. Sobre todo en las primeras etapas. Una buena conexión puede significar un cliente, un socio estratégico, un inversionista, un talento clave o simplemente alguien que te abra ‘esa’ puerta, explica Javier Eskenazi, cofundador y CEO de Ampliando Círculos y autor del libro ”El trapecista no necesita la red, hasta que la necesita”.

    Eskenazi aclara que no se debe confundir networking con tener más seguidores en las redes sociales. “Lo importante es construir relaciones que realmente ayuden en tu negocio”, indica.

    Si existe una entidad cuyo modelo se basa en el networking, es Endeavor, una organización global que impulsa a emprendedores de alto impacto (de startups y scaleups), ayudándolos a conectarse con redes de inversionistas. Entre los diversos encuentros que organiza hay dos clave: el Kick off de inicios de año y un gran encuentro anual.

    Patricio Rojas, Endeavor

    Patricio Rojas, director ejecutivo de Endeavor Chile, opina que el networking es un músculo que se debe desarrollar. “Una de las principales razones es porque el camino del emprendimiento es solitario y difícil. Entonces, en los eventos se crean redes de apoyo y contacto. Conoces a gente que está en lo mismo y se genera un concepto de grupo. De cofradía. El que no comparte, o el que dice ‘fírmame un NDA y hagamos esto en secreto’, no está entendiendo la dinámica”.

    Para quienes no tienen dichas redes desde el nacimiento, Rojas cree que hay otras formas. “Chile es un país elitista, hay que decirlo. Pero creo que entidades como Start-Up Chile son un punto de entrada muy neutral, porque depende del Estado. Cualquiera puede tocar la puerta”

    Alguien que creó un concepto basado en la conexión entre personas es Daniel Daccarett, con Emprende tu Mente (EtM), con el fin de reunir en un solo lugar a grandes empresarios con emprendedores más pequeños bajo el concepto “Reunir pares improbables”, un especie de mantra del principal evento de esta corporación: el EtMDay. Sin embargo, Daccarett cree que más que “más que el networking, lo importante es conectar el talento (de los emprendedores) con la oportunidad, que no todo el mundo la tiene. Uno de los hábitos que debe desarrollar un buen emprendedor es buscar la oportunidad, porque ya tiene talento. Y para eso hay que estar con las antenas súper atentas”.

    Daniel Daccarett

    Eskenazi señala que hay tres elementos que debe tener en cuenta un emprendedor a la hora de pensar en el networking como un factor de rentabilidad en su negocio. El primero es definir a quién necesitan conocer antes de ir a un evento: ¿Clientes? ¿Partners?¿Inversionistas? ¿Talento?. Luego, entender que “el mejor momento para construir una relación es antes de necesitarla. Cuando te acercas a alguien desde el inicio, sin urgencia ni presión, puedes generar confianza de forma natural y auténtica”, dice el creador de Ampliando Círculos. Y el tercer consejo es medir el networking como cualquier otra inversión. ¿Cuántas oportunidades comerciales nacieron? ¿Cuántas alianzas? ¿Cuántos referidos?, son preguntas esenciales para Javier Eskenazi.

    Justamente, esa visión a largo plazo es la que entendió Melyna Montes cuando comenzó a cambiar su visión del networking. “Lo primero que tenemos que aprender en los territorios es a controlar la rabia. La gente no es culpable de lo que nos ha sucedido a nosotros. Cuando te sacas esa dolencia y empiezas a relacionarte con otros —a los que les va mejor o les va peor— todo cambia. Para mí fue difícil, pero logré comprender que del otro lado nunca recibí esa brusquedad de vuelta. Entonces empecé a ver una oportunidad en cada uno de ellos. No solo para hacer un negocio, sino para aprender”, reconoce la cofundadora de 1KO.

    Javier Eskenazi
    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientonetworkingendeavormelyna montesjavier eskenaziDaniel DaccarettetmPatricio Rojas

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