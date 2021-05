Marcelo Ríos: “Niemann me recuerda mucho a mí... Lo vi contra el uno y dos del mundo y él iba bostezando”

Marcelo Ríos (Santiago, 26 de diciembre de 1975) trata de seguir a la distancia la actualidad de los deportistas chilenos. “Tengo un canal de tenis, pero en Europa es más tarde y no tengo tiempo para ver partidos en la mañana. De repente, lo agarro en la tarde. Pero como es canal americano, muestran a los gringos, nomás. Es como en el golf; trato de ver a Niemann, pero lo muestran solo si juega con un gringo. Pero algo he visto a Garin”, cuenta el exnúmero uno del mundo desde Sarasota, donde reside.

¿Qué le ha parecido la gira europea de Christian Garin?

He hablado harto con Garin. No es que me quiera subir al barco de él, pero yo le hice el contacto con Davin y Lobo. Conversamos bastante y Franco me pregunta cosas de Christian, y Christian me cuenta harto. Al ranking que tiene le falta mucho; puede avanzar mucho más. Creo que Garin no ha ganado nada grande y es la verdad. No es que sea un ranking mentiroso, está 23 porque se lo merece, pero ganando algo grande se va a meter entre los primeros. El cuarto de final que pierde con Berrettini después de ir 7-5 y 3-1 no le puede pasar. Era el momento de dar el salto, pero lo veo jugando bien a ratos. Está mucho más motivado, ya se la cree. Está a un paso de pegarse un torneo bueno, una semi de Grand Slam... Y, una vez que te metes, es más fácil. El 20 es como peligroso, te puedes ir a la mierda o meterte. No hemos visto al Garin que yo quiero ver y que, creo, puede dar mucho más.

¿Qué consejos le ha dado a Garin?

Yo le digo que se crea el cuento, está entre los mejores del mundo. Ya lo respetan. Le ganó a Medvedev... Todos dicen que Medvedev está mal, pero le ganó al tres del mundo. Ganarle al tres del mundo no es fácil, aunque esté en su peor momento. Garin juega muy bien un torneo y tres, mal. Yo creo que tiene que ser un poquito más regular. Quizás tiene que dosificar sus torneos, pero dar el cien por ciento en cada uno de ellos.

¿Por qué cree que le cuesta tanto en los Grand Slams?

No es fácil jugar un Grand Slam. Para mí era súper difícil: cinco sets, yo me aburría; imagínate estar tres semanas en un mismo lugar... Ahora esta cuestión de la pandemia tiró todo a la cresta. Garin me contaba que tenía que hacer cuarentenas, que no podía entrenar. Tú ves a Thiem, que dice que está totalmente desmotivado, que no tiene ganas de jugar, que está perdido, que hay cosas más importantes en la vida... ¿Por qué no le va bien a Garin? No tengo idea, pero en arcilla, su mejor superficie, debería irle bien. Él me cuenta que se ha sentido bien con Davin y Lobo, que se siente bien apoyado. Yo creo que le falta dar ese paso de un cuarto de final o una semifinal de Grand Slam, ganar un Masters 1.000. Ya va a cumplir 25 años, le he dicho que la carrera es corta, que trate de dar lo mejor de sí, y él entiende harto. Él empezó muy mal, era una persona con muy poca confianza en sí mismo. No se creía el cuento y le costó dar ese paso. Y una vez que lo dio, le empezó a ir mucho mejor.

¿Lo ve bien para este Roland Garros?

Es que a Garin siempre lo veo con posibilidades de hacer algo bueno. Garin juega muy bien, pero es muy irregular y se lo he dicho, pero cuando juega bien para mí está entre los mejores del mundo. Lejos. Tiene muy buen derecho, revés... Es completo, pero de repente tácticamente no es tan bueno y a veces no sabe qué hacer. Empieza a pegar palos, falla, se enreda solo y pierde partidos como el de Berrettini, que no debería perder nunca. Él lo pierde solo. No puede perder 11 juegos seguidos y menos en arcilla. Entonces, de repente se mete en un problema solo y, una vez que se mete, no sabe salir. Hay gente que se mete y está dos juegos en que la caga y sale, pero Garin se mete y no sale nunca más.

¿Sigue sosteniendo que le gusta Francia, pero sin los franceses?

Sí, pero no es que me gustara Francia. Europa no me gusta mucho. Lo que pasa es que Roland Garros tenía buen ambiente y era entretenido, pero como ciudad París era como las pelotas. Nueva York es entretenido, el torneo, la raja. Australia, también estaba bueno. Pero para mí era complicado ir a Europa. Son países fríos. Ir a Alemania o Suecia no se me hacía fácil.

¿Qué le pareció el regreso de Jarry?

El otro día ganó 6-0 y 6-0 y le dije que el hueón al que le ganó debe haber tenido -10 puntos. Yo estuve hace un mes en la casa de Jarry y me dijo que iba a ir a un Futuro porque necesitaba partidos. Vi que perdió 7-5 y 7-6, pero lo he visto bien. Yo creo que es súper difícil empezar de cero, luego de que te hayan cortado la carrera después de estar 40 del mundo. Yo he visto que los tipos que son buenos siempre vuelven y se demoran súper poco. Wawrinka, Dimitrov, Nishikori... Sock no volvió, porque es malísimo. Aparte que me cae mal y eso que no lo conozco. Imagínate estar jugando el US Open e ir a jugar a Egipto. Yo no puedo creer que anden miles de chilenos hueveando en Egipto, salís pa’atrás. Ganas medio punto y pierdes 2 mil dólares. La que me tiene impresionado es Guarachi. No la conocía, pero que esté 15 del mundo en dobles es muy bueno.

¿Cómo fue su encuentro con Joaquín Niemann hace unas semanas?

Conversaba harto con él por WhatsApp, y él vive en Jupiter, no muy lejos de donde vivo yo. Entonces, le dije que me invitara alguna vez que jugara cerca de acá. Y me llamó, me dijo que estaba jugando en Tampa y me preguntó si quería ir. Es la raja el pendejo. Su gente es a toda raja, su equipo... En lo que la rompe sí, y que me hace recordar mucho a mí, es que el pendejo es demasiado relajado. Lo fui a ver contra Dustin Johnson y Justin Thomas, que son el número 1 y 2 del mundo, y los dos días hizo mejor score que ellos. La manera de ser de él, de ser muy relajado... La tiene tan clara y confía tanto en él... Estaba jugando con el número uno y dos del mundo y él iba bostezando. Él vive su mundo y en el mundo en que vive lo hace la raja y la cagó. Si está en ese nivel, con esa edad, y puede competir con los mejores del mundo, es porque tiene un don y ojalá nunca lo pierda. Esa facilidad, esa confianza que se tiene… Fuera de la cancha, es un niño. Yo lo pasé la raja con él. El día antes del torneo fui a comer con él y me entretuve mucho, y eso que tiene la mitad de mi edad. Conversamos de tú a tú. Es un pendejo la raja, muy ubicado, muy simpático. Fue una bonita experiencia.

Joaquín Niemann posa junto a Marcelo Ríos. FOTO: @Joaco_Niemann / Instagram.

¿Niemann puede ser el mejor deportista chileno de la historia?

Del que gane un Grand Slam en cualquier deporte van a decir que es el mejor de la historia. Para mí él tiene mucho potencial, son dos deportes totalmente diferentes, pero conversábamos que son los dos deportes más difíciles. ¿Que puede ser el mejor deportista de la historia? Qué sé yo cómo se toma. No sé cómo tú tomas al mejor deportista de la historia en diferentes deportes. Él va a ser el mejor deportista de la historia en golf. ¿Compararlo con Vidal cómo sería? ¿Quién ha ganado más torneos? Este hueón ha ganado 11 torneos y él, uno. Yo gané 18 torneos y Vidal ganó 11. ¿Entonces soy yo el mejor? Si se toma por la plata, cuando yo jugaba el prize money en primera ronda de un Grand Slam eran 8 mil dólares y ahora son 50 mil. El Pato Cornejo ganaba 100 pesos. O si es por auspiciadores. Mi contrato con Nike era multimillonario y hoy en día nadie lo tiene. No sé cómo se compara ni quién es el mejor. Es como dice Kyrgios: “Djokovic no es el mejor de la historia, porque yo soy un hueón malo y le he ganado tres veces”.

A propósito, ¿en qué está su exhibición con Nick Kyrgios?

Kyrgios dice que va. Al principio estaba medio complicado por el coronavirus, pero por lo que he hablado con los tipos que están organizando esto, la exhibición va. Va porque la gente va a estar vacunada, van a poder llenar la mitad del estadio y porque Kyrgios está dispuesto a ir. Sería el 20 de septiembre en el Movistar Arena. Les dije que me tienen que avisar con tiempo, porque tengo que entrenar mínimo dos meses.

Usted dijo que no iba a jugar más con tenistas activos.

Lo dije y no estoy cumpliendo mi palabra, pero Kyrgios me llama la atención. Aparte de que lo pidió Yonex, porque los dos somos Yonex, y tuve un encontrón con él, cuando le dije payaso. Encuentro que es un showman que atrae a mucha gente y en Chile puede ser muy divertido. Hay que dejar en claro que es una exhibición. Van a ver a Kyrgios y me van a ver a mí, van a ver jugadas, van a ver cosas entretenidas. Me voy a preparar, porque no quiero hacer el loco. Me han hablado muy bien de él. Yo siempre he dicho que es un payaso en la cancha, pero un payaso de buena manera. Es un tipo que deja cada cosa, pero entretiene al tenis. Siempre he dicho que el tenis es más fome que la cresta: el de Sampras, Edberg... Sampras no decía nada, era amargo. Antes tiraba una raqueta y te suspendían. Me entretiene ver a Kyrgios, a Fognini... A Nadal lo encuentro uno de los mejores de la historia, pero me vuelve loco con los tics. Que se me mueve para acá, para allá... Me da una lata.

¿Ha hablado con Kyrgios?

No, nada. Si la exhibición va, vamos a hacer un live y vamos a hacer algo entretenido. Lo último que puso de mí era que había pasado mi tiempo de gloria y que me estaba colgando de él para salir. Porque cuando dije que era un payaso de buena manera, en inglés, lo pusieron como payaso de clown, que es un payaso de circo. Y yo lo dije como un payaso de entretención; que era muy entretenido, pero que les faltaba el respeto a los jugadores y eso no podía ser. Y cómo nadie no le ha parado los carros y le ha dicho “para tu hueveo”... El live va a ser entretenido porque no es arreglado. No tengo ninguna amistad con él ni somos cercanos. Además, somos de diferentes épocas.