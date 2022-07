¿A qué vino Bachelet a Chile?

Apenas se dejó ser vista, pero todos los ojos están sobre ella. De manera discreta, sin avisarle a la prensa, y con una parka larga que la hizo mimetizarse con los colores del aeropuerto por la noche, la expresidenta y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pisó suelo chileno a las 19.23 de ayer, tras tomar un vuelo desde Lima, Perú.

La expextación radica en que, por un lado, quienes simpatizan con el Apruebo esperan un gesto de su parte. Algunos incluso hablan de sumarla a la franja televisiva que comienza en unas semanas. En la vereda contraria, entre los adherentes del Rechazo, ven con preocupación que la presencia de la exmandataria influya en la percepción negativa que actualmente, según las encuestas, tiene la ciudadanía respecto del texto emitido por la Convención Constitucional.

Debido al hermetismo con el que llegó, los motivos de su visita aún no son absolutamente claros. Ayer desde su círculo cercano enfatizaban que las razones eran personales, y hoy agregaron que es probable que se reúna con su fundación, Horizonte Ciudadano, dentro de esta semana. En caso de que decida grabar un vídeo de apoyo al Apruebo durante su estadía en Chile, añaden las mismas fuentes, lo difundirá a través de la propia fundación.

En este sentido, la presidenta del Partido Socialista -donde Bachelet milita-, Paulina Vodanovic, sostuvo esta mañana en Radio Universo que “la Presidenta en el comando (del Apruebo) me parece que no va a participar, porque efectivamente ella viene en una visita bastante breve, y probablemente si hace alguna actividad la hará desde la fundación o desde otro espacio privado”.

“No me corresponde a mí dar esa información (sobre sus planes en Chile). Pero sí desde el partido puedo decir fehacientemente que no va a haber una actividad del partido con ella”, agregó Vodanovic.

No sería primera vez que Bachelet use la fundación como canal. En abril de este año, a través de ella se hizo pública una carta que emplazó a la Convención a “tomarse en serio las dudas y preocupaciones” que había sobre el proceso constituyente. También utilizó su plataforma en diciembre del año pasado, cuando explicitó su voto por el entonces candidato Gabriel Boric a través de un video difundido por las redes sociales de Horizonte Ciudadano. “No da lo mismo por qué candidato se vota, por eso yo voy a votar por Gabriel Boric”, dijo en esa ocasión.

El propio Mandatario planteó hoy que buscará tener una instancia para conversar con ella. “Siempre que viene la Presidenta en algún momento, yo estoy totalmente disponible para conversar con ella, en función de sus tiempos. Ella viene como ciudadana. A mí me sirve mucho conversar con ella por su experiencia, así es que es algo que buscaré”, sostuvo esta mañana en un punto de prensa.

Como sea, lo cierto es que al interior de la directiva del PS dicen desconocer los motivos de la visita de la Alta Comisionada. “Desconozco cuál va a ser su agenda. En general, ella cuando viene, viene por temas familiares y bastante privadamente, lo sabemos. Obviamente hoy día causa una expectación mayor porque estamos en medio de la campaña y de este proceso constituyente que nos tiene muy entusiasmado. Ojalá pueda ella dar alguna señal porque creo que hay mucha expectación y esperanza en ella”, agregó Vodanovic en Radio Universo.

De todas formas, Vodanovic reiteró que para ella sería ideal que la expresidenta pueda sumarse de alguna forma a la campaña por el Apruebo. “A mí me encantaría que pudiera hacerlo (grabar para la franja), pero desconozco si va a tener el tiempo para ello (...). Desde el partido me encantaría que pudiéramos tener un mensaje de ella en la franja, porque podemos tomar cualquiera de las imágenes y las cosas y ponerlas en la franja, pero siempre sería mucho mejor un pequeño mensaje donde ella pueda hablarle a la ciudadanía”, dijo.

Aunque la presidenta del PS no detalló cuán larga será la presencia de Bachelet en el país, podría no ser extensa. Su período como Alta Comisionada terminará a fines de agosto y no está inscrita en su domicilio electoral habitual en Chile, sino que en Ginebra, Suiza, por lo que no votará en el país.

Entre los exconvencionales del Colectivo Socialista, por otro lado, afirman que aún no saben si será posible reunirse con ella, como sí lo hicieron durante su visita en enero de este año.

Michelle Bachelet junto a los exconvencionales del Colectivo Socialista.

La llegada de Bachelet a Chile se dio horas después de que hubiera reafirmado ante la prensa peruana su voto por la opción Apruebo en el referéndum. “Yo lo he dicho antes, yo estoy por el Apruebo de la reforma a la Constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica que me recuerda también una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé’, entonces yo sí estoy por el Apruebo”, dijo ayer en un punto de prensa.