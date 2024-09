Chile Vamos bajo alerta: la inquietud por el impacto electoral del caso Audios

Que ha sido motivo de discusión interna e incluso, que se ha medido en algunos casos -en términos electorales- el impacto del los chats del abogado Luis Hermosilla. La mención al exministro del Interior, Andrés Chadwick en el caso Audios mantiene en alerta a los partidos de Chile Vamos y más, desde que el Ministerio Público dispusiera de la entrega a la defensa de Hermosilla -en manos de su hermano, Juan Pablo Hermosilla- del contenido íntegro del teléfono móvil incautado.

“Para terminar de una vez por todas, con que a lo mejor el caso esté siendo manipulado, no sé con qué intereses, por la vía de ir filtrando de a poco estas cosas, creo que es mejor ponerle término a esta discusión (...). Obteniendo esa información, lo voy a hacer público”, señaló la defensa.

Y es que en la oposición les preocupa que las alusiones a Chadwick y a otros personeros de la derecha, por ejemplo, a la carta de Chile Vamos para la alcaldía de Ñuñoa, Sebastián Sichel, tengan un impacto en los comicios de octubre. Esto, debido a que Hermosilla se vincula al sector y a la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

“Las menciones hacia mi persona, realizadas y expuestas en la formalización del querellado, generan un enjuiciamiento público, afectando mi reputación, ya que las imputaciones se basan en hechos falsos, que además se hacen públicas dentro de un ámbito de investigación en contra del querellado por otros delitos”, señala el escrito que presentó Sichel a la fiscalía oriente luego de que en los WhatsApp de Hermosilla se diera cuenta de gestiones que intentó hacer el penalista con el exministro cuando era presidente de Banco Estado en el año 2020.

Sichel, de hecho, ha tenido que seguir abordando el asunto públicamente. Hoy, desde “Desde La Redacción” de La Tercera, el exabanderado indicó: “A mí nadie me vincula al señor Hermosilla, el señor Hermosilla trata de vincularme a él”.

Y agregó: “No me parece justo cuando lo que se muestra en la evidencia, en la evidencia del juicio, es que yo rechacé el crédito, no lo aprobé y no le contesté el llamado, que tratan de vincularme y por eso me querellé además”.

Aunque las esquirlas políticas del caso no se circunscriben únicamente a la derecha, algunos en los partidos del bloque -y la candidata presidencial, Evelyn Matthei- han intentado marcar una línea divisoria entre aludidos de forma individual (como Chadwick) y los partidos. Sin embargo, hasta ahora, no hay una estrategia común y eso ha quedado en evidencia en las declaraciones que realizado en los últimos días algunos personeros de derecha, lo que preocupa en el sector.

La alcaldesa de Providencia instaló un “caiga quien caiga” ante posibles nuevos antecedentes. Mientras que el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo la semana pasada que “el exministro Chadwick hizo un comunicado de prensa hace un par de días atrás y él tomará la decisión de cuándo cree que es necesario hablar (...). Es un tema que está en los tribunales de justicia, no tiene nada que ver con nosotros como partido”.

Sin embargo, y durante el fin de semana, tanto el timonel UDI, el diputado Guillermo Ramírez y el líder RN, el senador Rodrigo Galilea, defendieron al exministro del Interior.

“Conozco a Andrés Chadwick. Confío absolutamente en su integridad”, dijo Ramírez en El Mercurio. Galilea también se plegó en declaraciones en Mesa Central de Canal 13. “Nunca lo he visto hacer algo que a mí me parezca que tenga ninguna recriminación moral”, afirmó.

Entre parlamentarios, aseguran que tanto en la UDI como en RN, una postura de “defensa” al exministro Chadwick no ha sido conversada y reconocen un matiz con las palabras de Ramírez. Particularmente en la UDI, el tema podría ser tratado en la reunión de mesa directiva de esta tarde.

Línea divisoria entre los partidos y las (eventuales) responsabilidades individuales

En los tres partidos que componen Chile Vamos aseguran que no hay una “instrucción” -como si se ordenó en La Moneda- de revisar posibles comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla. En Evópoli -por ejemplo- la postura es una sola: si se realizó alguna gestión con Hermosilla de forma particular, cada persona tiene que responder. Bajo esa mirada, aseguran que no sería justo involucrar a un partido completo y que mantienen la tranquilidad porque hasta el momento, no hay ningún miembro del partido en esa situación.

“Nosotros tenemos que atenernos a lo que la justicia determiné. Hay leyes y los jueces son los encargados de aclarar cualquier tema y todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos que estar disponibles para contribuir a que cada tema se aclare”, aseveró la presidenta del partido, Gloria Hutt.

A la interna de RN, la postura es similar. Aunque sí advierten un riesgo en “levantar el secreto” en torno a los chats de Hermosilla: que, a nivel mediático, cualquier personero que haya cruzado algún WhatsApp con el penalista, sea sospechoso de algo. En la colectividad aseguran que no hay, hasta ahora, antecedentes de relaciones particulares con el abogado que hoy cumple prisión preventiva.

La secretaria general de la tienda, Andrea Balladares, aseguró que “lo importante aquí es que en este caso se tenga toda la celeridad del mundo, porque e sun caso que afecta la opinión pública en generar y, obviamente, afecta demasiadas instituciones publicas (...). Quienes estén involucrados tendrán que presentarse ante la justicia, entregar toda la información que sea necesaria, para que por fin se pueda cerrar este capítulo”.

En la UDI, que discutirá más en profundidad las implicancias del caso en horas de la tarde, el diputado Coloma advirtió que “aquí hay una investigación que está en curso que ha ido, lamentablemente, de a goteo entregando información. Lo que corresponde es que en este momento sean los tribunales de justicia y no los políticos. Vimos el daño que le hizo a la investigación lo que dijo el Presidente Boric. Bueno, nosotros no vamos a repetir lo mismo y vamos a dejar que las instituciones funcionen”.