El cara a cara entre Delpin y Chahin que dio paso a una paz armada en la DC... hasta el plebiscito

Eran las 12.30 horas del miércoles. Fuad Chahin (DC) abrió la puerta y cruzó miradas con el actual presidente del Partido Demócrata Cristiano, Felipe Delpin, quien, el día anterior, había encabezado una querella en su contra por “administración desleal” de bienes inmobiliarios.

El encuentro, que se extendió por casi dos horas, fue hermético, a tal punto que distintas fuentes consultadas prefirieron no especificar dónde fue. Eso sí, aclaran que no fue citado por ninguno de los dos, sino por terceros. Y que su motivo era notificar al exconvencional de que el timonel DC desistiría -al menos individualmente- a desistir de la querella en su contra. En suma, conseguir un armisticio que no siguiera empañando a la plana mayor del partido en plena campaña por el Apruebo en el plebiscito de salida.

-¿Estarías dispuesto a aceptar el desistimiento?, fue la pregunta de Delpin.

-Sí.

De acuerdo a fuentes del partido, el diálogo entre ambos concluyó en el mutuo acuerdo de que ambas partes desistirían de sus acciones judiciales. Delpin echaría pie atrás de la querella en contra de Chahin -efectivamente, ese mismo día se publicó el desistimiento-, y el ex convencional descartaría ejercer una acción judicial en contra del alcalde por calumnias, la cual había anunciado el día anterior.

Sin embargo, la tensión interna ya reinante en la DC -marcada por la grieta entre dos grandes lotes, la crisis económica de la tienda y la división ante el referéndum de septiembre- se había agudizado a niveles críticos.

En concreto, la acción judicial acusaba a Chahin de vender un inmueble del partido en La Florida sin contar con las facultades legales ni estatutarias para ello y de pagar una comisión a la corredora del 26% del valor de la propiedad. Asimismo, se le acusaba de intentar vender a valores bajo los precios de mercado otros dos inmuebles pertenecientes a la DC emplazados en las comunas de Macul y Talagante.

Según argumentan desde el entorno del alcalde, él consideraba justo retirar la querella, pues ha admitido a su círculo que esta se habría presentado en su nombre y de forma nominativa sin su autorización. De hecho, las mismas fuentes aseguran que el edil se enteró por la prensa de la presentación de la acción judicial en contra de Chahin. Al interior de la mesa, responsabilizan de este acto a la secretaria general del partido, Cecilia Valdés.

El encuentro del miércoles fue solo uno de la seguidilla de las tensas reuniones que ha mantenido el alcalde a partir de la publicación de la querella en contra de Chahin, la que fue dada a conocer por Chilevisión.

La mañana del miércoles, Delpin había transmitido a distintos militantes del partido que quería renunciar a la presidencia de este, argumentando que ya no tenía nada más que hacer en el cargo, el que asumió en abril de este año.

Ayer en la mañana, el edil se reunió a través de Zoom con los consejeros nacionales que trabajan con él en la municipalidad de La Granja -desde 2016, un 40% del padrón comunal de la DC ha estado vinculado laboralmente con dicho municipio-. Entre ellos, Hugo Lara, Dinka Tomicic y Luis Acevedo. Según comentan cercanos al alcalde, en esa instancia el edil comentó que evaluaba dar un paso al costado, en consideración de que sentía que el resto de la mesa le había dado la espalda. Esto debido a que, tras el desistimiento, el resto de la mesa del partido solicitó al tribunal no acoger la solicitud contra Chahin. Mediante un comunicado, manifestaron su “desacuerdo con esta acción unilateral” del presidente del partido y afirmaron que excedía las atribuciones de su mandato.

La tensión continuó durante la tarde del jueves, en una reunión a la que acudió toda la mesa DC, y que es descrita como “brutal”. En la instancia, que se extendió hasta cerca de las 23.00 horas de anoche, Delpin recriminó a la secretaria general del partido, Cecilia Valdés, el haber presentado la querella en contra de Chahin en su nombre, sin consultarlo previamente. Según deslizó el alcalde, la querella no debió ser nominativa, sino que emitida “a quien resulte responsable”.

La mesa -a excepción de la diputada Joanna Pérez y Gianni Rivera, quienes no fueron convocados- explicitó al alcalde Delpin que el hecho de haber retirado la querella en contra de Chahin ameritaba exigirle la renuncia. Se le dijo que la querella habría permitido proteger los intereses del partido según las indicaciones del Servel. “Pudimos haber salido a pedir la renuncia públicamente y no lo hicimos, haber puesto los cargos a disposición y tampoco lo hicimos”, comentó uno de los integrantes de la mesa en privado.

Si bien se llegó al consenso de que había que “analizar la estructura la mesa”, en la reunión se definió que no se quería “poner hoy el énfasis en la crisis de Fuad Chahin”, según cuentas presentes. Por lo mismo, determinaron que cualquier cambio -incluida la eventual salida de Delpin- tendría que verse después del plebiscito del 4 de septiembre.

Según comentan cercanos al alcalde, quienes más severas fueron con él durante ese encuentro fueron la senadora Yasna Provoste y Valdés, quienes le enfatizaron que el haber retirado la querella era “imperdonable”. Además, la secretaria general habría tildado al alcalde de La Granja de “cobarde”. En esta línea, el resto de la mesa le explicitó que consideraban que le “faltó liderazgo” y le dijeron que “se requería mostrar firmeza, porque nada -en referencia a la querella- era inventado por ellos”, sino que se limitaban a lo que determinó el Servel.

Como sea, según cuentan quienes estuvieron en la reunión, Delpin se comprometió a “tener una mayor fluidez en el diálogo” y, en cuanto a la querella, enfatizó que “no va a renunciar” a la persecución penal y civil respecto a los responsables.

El rol del Rechazo

Según cuentan cercanos al alcalde, fueron los parlamentarios y militantes que actualmente están por el Rechazo quienes se acercaron a él para solicitarle que no renunciara. Entre ellos, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker y el diputado Eric Aedo. También se comunicaron -con los mismos fines- el exdiputado Juan Carlos Latorre y el exembajador de Chile en Alemania Ricardo Hormazábal.

En privado algunos de ellos afirman que se hicieron esas gestiones para que el partido “no siga dando espectáculos”, en consideración de los eventos que previamente han marcado al partido. “Delpin es el presidente del partido, ganó por una diferencia de 150 votos. Tenemos muchas diferencias, pero es el presidente y tiene que seguir en el cargo, por más que le hayan hecho un intento de golpe dentro de su propia directiva”, comentan.

Al interior del partido, varios dirigentes apuntan en privado al rol de la senadora Provoste tras de estas gestiones. Según argumentan, debido a que, de caer Delpin, ella se convertiría en la presidenta de facto de la colectividad. El vicepresidente Rivera sostuvo que “acá se pretende dar un golpe de Estado contra la institucionalidad, porque las cosas no van de acuerdo a cómo a algunos les gusta (...)”. No obstante, desde el círculo cercano a Delpin aseguran que las relaciones con la senadora “están bien”.

El gesto no es menor. Durante los últimos meses, el partido ha experimentado una de las divisiones internar más duras de su historia a raíz del plebiscito de salida. Esto debido a que la junta nacional de la decé del 6 de julio se resolvió que la postura oficial de la colectividad debe ser por el Apruebo. Sin embargo, parte importante de sus parlamentarios, militantes históricos y el propio ex convencional Chahin anunciaron que votarán Rechazo.

Debido a esa diferencia, el pasado 13 de julio Roberto Alvarado y Guido Iturriaga -ambos militantes del partido- presentaron una denuncia en contra de Chahin, Rincón, Walker y el expresidente Eduardo Frei ante el tribunal supremo del partido “por contravenir el voto político aprobado” en la junta.