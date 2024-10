La operación para reafirmar a Tohá: Elizalde refuerza gestiones en Evópoli y exministros Burgos y Zaldívar hacen llamado

En medio de la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, la bancada de Demócratas, Amarillos e independientes, entraba a la sala Juan Bustos Ramírez para definir la postura del bloque respecto a los libelos de los supremos, y también la que pesa sobre la ministra del Interior, Carolina Tohá, que fue presentada por la bancada del Partido Republicano.

Testigos del encuentro, aseguran que los diputados no lograron a arribar a una postura única, y que quienes se desmarcarán de la decisión del comité y optarían por votar en contra del libelo serán Rubén Oyarzo, Andrés Jouanett y Karen Medina. Sin embargo, agregan testigos de esas conversación, mañana tendrán una nueva reunión porque la idea es tener una postura única como bloque.

A un día de que se vote el libelo contra la ministra del Interior, el oficialismo ha intensificado el despliegue para asegurar que la AC no prospere. Las gestiones en favor de la secretaria de Estado han estado encabezadas por el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde. Pero en el proceso han surgido también aliados improbables al gobierno, como lo es el exministro del Interior del gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, quien ha hecho esfuerzos por persuadir a los exDC de votar en contra libelo.

El gobierno partió en extremo confiado de que la AC contra la ministra no tendría los votos suficientes para pasar al Senado. Pero en las últimas 72 horas ha crecido el nerviosismo en La Moneda, puesto que en la votación de mañana habrá varios parlamentarios ausentes y no hay claridad sobre el voto de los Demócratas, Amarillos e independientes. y en la derecha, crecen los que se declaran con dudas.

En La Moneda insisten en que tienen una leve ventaja y que el ruido de las últimas horas es parte del rito de todo este tipo de procesos en que los parlamentarios buscan que el Ejecutivo los persuada para asegurar su postura.

9 OCTUBRE 2024 REUNION DEMOCRATAS. FOTO: DEDVI MISSENE

Cómo sea, en las ultimas horas La Moneda se ha visto en la obligación de reforzar sus gestiones.

Las gestiones de Burgos

El exministro Burgos, según confirman en el Congreso, ha estado en contacto por el diputado Miguel Ángel Calisto y también con Joanna Pérez.

“Es un gran error y que no hay elementos para sostener que hay una infracción a la ley o de que se ha puesto en riesgo la seguridad del país”, dijo hoy la exautoridad al referirse a la acusación contra la titular de Interior.

Otro exministro del Interior que en las últimas horas levantó el teléfono para apoyar a Tohá es Andrés Zaldívar.

“Yo he hablado con algunos parlamentarios, les he comunicado mi opinión, que la acusación no tiene fundamentos. Es más, lo que dice el exgeneral director de Carabineros es bastante contundente para afirmas que (la ministra Tohá) no tiene ninguna responsabilidad de ese tipo”, reconoció a La Tercera.

Zaldívar asegura que las gestiones que hizo fueron a título personal y no solicitadas directamente por el gobierno.

Elizalde refuerza llamados

En RN, según confirman fuentes del comité, habían diputado con dudas respecto a aprobar el juicio político, pero en las últimas horas se han inclinado por apoyarlo porque cuestionan la forma en que el presidente de la comisión revisora, Jaime Araya (ind. -PPD), ha manejado el proceso.

“El manejo de Araya “claramente influye porque si hace una tramitación flash donde nadie va a tener la posibilidad de revisar en profundidad los antecedentes, eso puede distorsionar la votación. No es un punto clave, pero sí importante”, aseguró la diputada Ossandón.

Otro comité que ha expresado dudas es el de Evópoli. Los parlamentarios del partido que encabeza Gloria Hutt se contaban entre las colectividades que rechazaría el libelo contra la ministra del Interior. Así lo aseguró la semana pasada el jefe de ese comité Francisco Undurraga.

Sin embargo, en las últimas horas las cosas cambiaron y ahora varios de sus integrantes se declaran en reflexión.

En por eso que el ministro Elizalde se comunicó con Undurraga, a quien le insistió en que el libelo contra la ministra no tiene argumentación jurídica.

El conteo

Preliminarmente el gobierno contaba con que habría 74 votos en contra de la acción contra la titular del Interior (67 votos oficialistas, más cinco diputados del grupo DC y los independientes Carlos Bianchi y René Alinco).

A la derecha, por su parte, le pesaba el reciente de desafuero del exrepublicano Mauricio Ojeda, quien ya se oficializó este lunes, y el eventual desmarque de los dos diputados militantes de Evópoli, Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, quienes habían declarado su resistencia a apoyar el libelo. En el mejor de los casos, las bancadas opositoras partían con una base hipotética de 65 legisladores (22 UDI, 21 RN, 13 republicanos, dos independientes asociados a Evópoli y los siete miembros del comité Socialcristiano-Independientes).

Además, a la ministra se le sumó otro problema. Hasta ayer había cuatro legisladores aliados con licencia médica, por lo tanto, si la acusación se vota el miércoles o el jueves, está en riesgo su presencia. Se trata de Mercedes Bulnes (Ind.-Frente Amplio), Carmen Hertz (PC), Marcela Riquelme (Ind.-Frente Amplio) y Felipe Camaño (Ind.-DC), quien sufrió un grave accidente de tránsito hace dos semanas.

La decisión del gobierno de apurar la acusación a Tohá también tenía en consideración la calculadora de votos, debido a que hoy día iba a viajar una comitiva de seis diputados a Ginebra, Suiza, para participar de la asamblea de la Unión Interparlamentaria.

Por lo mismo, según confiesan desde las filas oficialistas, hubo soterradas operaciones para bajar a los diputados de ese viaje, por lo que Claudia Mix (Frente Amplio), Hernán Palma (Ind.-PC) y Marcos Ilabaca (PS) -todos oficialistas- se hicieron presente esta jornada en el Congreso Nacional.

Con ese panorama, es que en las filas de la derecha están atentos a cómo van tomando definiciones los legisladores que han expresado más dudas, mientras que en el oficialismo hay tranquilidad frente al resultado, pues transmiten que el libelo se caería el cuestión previa, sin siquiera pasar al fondo.