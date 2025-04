Con dardos a Trump y Milei, Presidente Boric inicia penúltimo día de gira por India

En su penúltimo día de la gira por India, el Presidente Gabriel Boric volvió a cuestionar la postura en materia de comercio del Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, además de deslizar una nueva crítica a su par argentino Javier Milei, por la polémica de las criptomonedas.

En Jefe de Estado se encuentra este viernes en la ciudad de Bangalore, donde visitó la Escuela Chaman Bhartiya y luego encabezó una mesa de trabajo sobre tecnología e innovación junto a autoridades de gobierno, del Estado de Karnataka y del ecosistema de innovación de Chile e India.

En su intervención en esta última actividad, que el Presidente lanzó nuevos dardos contra Trump, luego que este miércoles el magnate estadounidense anunció aranceles para los productos que importa ese país y que, en el caso de los envíos chilenos, será de un 10%.

“Chile tiene una política de inserción en el mundo. Y cuando hay señales claras de que hay algunos que quieren cerrarse, aislarse del mundo -vean la portada del The Economist de ayer- nosotros queremos compartir, queremos abrir para el beneficio de nuestros pueblos. No para un pequeño grupo de oligarcas que se enriquezca a costa del resto, sino que estas innovaciones tecnológicas, que todo este desarrollo en tecnología, que puede crear riqueza y eso no está mal, debe crear riqueza, pero sea aprovechado para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos”, remarcó.

En su visita a India, la máxima autoridad del país ha profundizado sus diferencias con el líder estadounidense. De hecho, en una entrevista con el medio local The Indian Express, Boric planteó que Trump representa todo aquello a lo que él rechaza.

Seguidamente en su intervención en Bangalore, Boric sostuvo que desde su gobierno apuntan a que India sea “un socio tremendamente estratégico en esto” y que para esto el objetivo es “explorar nuevas oportunidades en eventos como el Startup Mahakumbh 2025″.

Fue en ese punto que el Mandatario embistió contra Milei, al señalar: “Yo les puedo asegurar además que en esto, como Presidente de la República, y todas las instituciones, acá los parlamentarios que nos acompañan también, siempre en estas cosas vamos a tener una política de Estado. No vamos a andar ofreciendo criptomonedas por Internet”.

“Nos vamos a dedicar a apuntar a una construcción institucional de nuestro país en materia de innovación y tecnología, con una visión de largo plazo, que vaya más allá de las rencillas políticas del día a día”, recalcó.

Esta no es la primera vez que el Jefe de Estado hace referencia al escándalo en que se vio envuelto el Jefe de Estado de Argentina.

El 7 de marzo pasado, en una actividad en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, dijo: “También están quienes tratan, a partir de esto, de hacerse millonarios, ganar dinero, vender criptomonedas, o hacer cuestiones de esas características”.

Los dichos del Jefe de Estado en ambas ocasiones dan cuenta de lo ocurrido en febrero, cuando se generó una tormenta política para Milei, tras promover una criptomoneda desconocida, cuyo valor se disparó después de su respaldo, para luego desplomarse rápidamente. Esto gatilló llamados de la oposición trasandina para la realización de un juicio político, mientras que los afectados estudian posibles demandas.